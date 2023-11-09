С «Приоры» погибших сибирских дрифтеров загадочно пропали красивые номера — какая машина носит их сейчас

В Красноярском крае с машины известных погибших дрифтеров украли госномер. По мнению юриста Оксаны Яковлевой, причастными к краже могут быть и сотрудники ГИБДД, пишут наши красноярские коллеги из NGS24.RU.
Молодые спортсмены Андрей Наумов и Николай Клюфинский купили себе подержанную «Приору» и красивый номер к ней — «333». Транспорт по личным причинам зарегистрировали на друга-механика.
С тех пор разбитая машина стоит в Емельянове на охраняемой полицейской стоянке. Владельцем разбитого транспорта всё так же числится друг погибших. Недавно он проверил «Приору» и обнаружил, что номера числятся на другом человеке, то есть их украли. Мужчина обратился за помощью к юристу Оксане Яковлевой.
По словам юриста, зимой этого года некий Чесноков пришел в отдел ГИБДД с оригиналом ПТС на «Приору» и с поддельной рукописной доверенностью, в которой также рисовалась поддельная подпись хозяина автомобиля. Где Чесноков взял ПТС — непонятно.
В ГАИ Чесноков попросил сотрудников заменить на «Приоре» государственный знак «333» на произвольный. А следом установить номер «333» на недавно купленный старенький «Москвич», принадлежащий Чеснокову. Работники просьбу выполнили, что незаконно. Таким образом, Чесноков завладел номером.
— Когда заявитель приходит в ГИБДД для регистрации автомобиля с рукописной доверенностью, якобы выданной доверителем, то подразумевается, что он при себе должен иметь паспорт в оригинале этого доверителя, иначе сотрудникам ГИБДД запрещено проводить какие-либо регистрационные действия. Таков закон. Поскольку паспорта у этого заявителя не было, то в действиях сотрудника ГИБДД усматриваются различные нарушения, и, я думаю, признаки преступления, что предстоит выяснить органам. Потому что помимо паспорта еще необходим полис ОСАГО для регистрации, — пояснила репортеру NGS24.RU юрист Оксана Яковлева.
После махинаций в ГАИ Чесноков продал этот «Москвич» с номером «333» подставному лицу, после чего авто перепродали через сайт бесплатных объявлений примерно за 130 тысяч рублей. Сейчас номера числятся на Mitsubishi Montero Sport.
Сейчас Оксана Яковлева планирует написать заявление о проведении служебной проверки по факту кражи государственных регистрационных знаков, мошенничестве с участием должностных лиц, а также обратиться в суд.
Редакция NGS24.RU направила запрос в ГИБДД региона.
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