С «Приоры» погибших сибирских дрифтеров загадочно пропали красивые номера — какая машина носит их сейчас

С тех пор разбитая машина стоит в Емельянове на охраняемой полицейской стоянке. Владельцем разбитого транспорта всё так же числится друг погибших. Недавно он проверил «Приору» и обнаружил, что номера числятся на другом человеке, то есть их украли. Мужчина обратился за помощью к юристу Оксане Яковлевой.

По словам юриста, зимой этого года некий Чесноков пришел в отдел ГИБДД с оригиналом ПТС на «Приору» и с поддельной рукописной доверенностью, в которой также рисовалась поддельная подпись хозяина автомобиля. Где Чесноков взял ПТС — непонятно.

