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Мигрант-водитель в Сибири смотрел порно за рулем автобуса. Следком начал проверку

Глава СКР потребовал предоставить ему доклад

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Водитель смотрел ролик во время движения транспорта

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Водитель автобуса в Новокузнецке попался на просмотре порноролика за рулем, сообщают наши коллеги из NGS42.RU. Один из пассажиров запечатлел, как мужчина отсчитывал сдачу и параллельно с этим вел транспорт и отвлекался на просмотр ролика 18+ в своем телефоне.

Видео нарушения было опубликовано 6 ноября в соцсетях, на него обратили внимание в Следственном комитете.

В сообщении информационного центра СК России от 8 ноября говорится, что водитель автобуса — мигрант из Средней Азии. Просматривая видео в своем телефоне, он «создал аварийную ситуацию и угрозу для жизни и здоровья пассажиров». В связи с этим следователи начали проверку.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «ЧП|ДТП Новокузнецк»

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль, а также затребовал доклад о ходе процессуальной проверки, а после окончания — о ее результатах.

Ранее НГС рассказывал, что полиция Новосибирска не нашла оснований для возбуждения уголовного дела на владельцев приватного телеграм-канала «Мастеров соблазнения». Их обвиняли в скрытой съемке порно.

ВодительДокладСледкомНовокузнецк
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