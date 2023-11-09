Мигрант-водитель в Сибири смотрел порно за рулем автобуса. Следком начал проверку

Водитель автобуса в Новокузнецке попался на просмотре порноролика за рулем, сообщают наши коллеги из NGS42.RU. Один из пассажиров запечатлел, как мужчина отсчитывал сдачу и параллельно с этим вел транспорт и отвлекался на просмотр ролика 18+ в своем телефоне.