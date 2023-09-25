Полиция отказалась возбуждать дело на пикаперов из Новосибирска — их обвиняли в скрытой съемке порно

Полиция Новосибирска не нашла оснований для возбуждения уголовного дела на владельцев приватного телеграм-канала «Мастеров соблазнения». Об этом 25 сентября сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
— Получили ответ от ГУ МВД по Новосибирской области по нашумевшей истории с пикаперами. Полиция региона не увидела в их действиях признаков состава преступления. Видимо, с их точки зрения, снимать порнографию с девушками, которые об этом даже не знали, и публиковать в публичном доступе — это нормально. А как насчет статьи 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни)? — написала Мизулина в своем телеграм-канале, приложив постановление об отказе возбуждать дело.
В июне пользовательница социальной сети Twitter заявила, что двое пикаперов записывают секс с женщинами на видео, не предупреждая их, а затем публикуют записи в своем Telegram-канале. Предположительно, один из мужчин родом из Новосибирска, сейчас живет в Москве. Он ведет курсы по соблазнению и даже написал книгу об этом. Другой якобы является его учеником.
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