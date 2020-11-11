«Он любил снимать процесс»: откровения женщин, чьи интимные фото и видео попали в Сеть (их шантажировали)

Я была в бешенстве, хотела рвать и метать, пошла к мужу выяснять, зачем он это сделал, а он заявил, что это мне в наказание за плохие слова о нашем браке. Разразился жуткий скандал, муж сказал, что у него достаточно фотографий для дальнейшего распространения, и, если я не извинюсь, он будет выкладывать по одной каждый день. Я растерялась, не нашлась что сказать, не ожидала такого подвоха от собственного супруга. Поменяла пароли во всех аккаунтах и постаралась забыть об инциденте.

Наш брак действительно нельзя было назвать удачным — муж вел себя так, будто свободный человек, а я была зависима от него, боялась уйти. Он же обесценил меня во всем, в чем только мог: я не имела права ни с кем общаться и что-то покупать без его одобрения. А в ответ на вопрос, как дела, он с легкостью мог наорать матом. Кстати, он уверял, что секс с ним мне нужно заслужить. Мы каждый день ругались.

Однажды он прислал мне сообщение, что хочет подать на развод, я ответила коротким согласием, сил уже не было. Муж, видимо, удивился тому, что я не начала плакать и просить не бросать меня, и начал шантажировать — или я делаю все, что он скажет (развод без раздела имущества — я никто, а он забирает все себе), или он начнет выкладывать мои фото в группы в соцсетях. И он начал! Не только выкладывать в группы, даже создал отдельный аккаунт. Ему нравилось издеваться, а я чувствовала себя беспомощной, мне было стыдно и жутко обидно. Подруга посоветовала обратиться к юристу.