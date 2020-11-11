«Он любил снимать процесс»: откровения женщин, чьи интимные фото и видео попали в Сеть (их шантажировали)

История о том, как капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба попал в неприятную ситуацию, со скоростью света облетела интернет — кто-то взломал его телефон и слил в Сеть интимное видео, после чего началась настоящая вакханалия. Нашлось немало моралистов, которые «никогда не мастурбировали» и активно порицали известного футболиста. Против Дзюбы было совершено преступление — в подобной ситуации может оказаться любой человек. Откровенные переписки, фотографии или видео имеются в телефоне у каждого второго. Другой вопрос — кому нужны ваши хоум-видео, если вы не суперзвезда. Оказывается, такое может случиться и с обычными людьми. Мы нашли женщин, которые однажды оказались в подобной ситуации, и спросили у адвоката, что делать, если вы стали жертвой шантажистов.
Анастасия, 34 года, руководитель группы продаж, блогер
— Два года назад мое интимное видео попало на порносайт. У меня был любовник, которому очень нравилось снимать процесс (у него была целая коллекция домашних видео, которые он хранил на компьютере). Он предложил попробовать, я согласилась, идея на тот момент показалась интересной, но потом я пожалела о содеянном. У любовника была подружка, которая приревновала меня к нему и начала угрожать мне разоблачением — обещала показать видео моему мужу и уверяла, что скопировала файлы, доступ к компьютеру у нее был. Огромными усилиями мы с моим любовником уговорили ее этого не делать, и все разошлись с миром на какое-то время.
Спустя несколько недель я возобновила связь с тем мужчиной. Однажды у нас произошел серьезный конфликт, мы наговорили друг другу много неприятного, он разозлился, я ушла. На следующий день мне пришло сообщение с оскорблениями и угрозами — он обещал разослать наши видео моей семье, друзьям, знакомым, обещал слить видео даже моему начальнику на работе. Я запаниковала, начала плакать, злиться на него, на себя. Мне стало страшно — я боялась, что узнает муж, у меня дети — вдруг узнает кто-то из их школы, мои родители такого позора не переживут. Я понимаю, что сама виновата во всем и должна была взять ответственность за свои действия, но эмоции тогда брали верх.
Я звонила ему, он смеялся в ответ, говорил, что уже отправил скрины переписки и пару фоток моему мужу (позже я узнала, что он этого не делал). Неделю он издевался надо мной (честно, я не знаю, чего он добивался, денег не просил), а потом прислал скрин того, как одно из видео появилось на порносайте, — можно я не буду говорить, какие чувства тогда испытала? Я умоляла удалить, бесполезно. К счастью, дальше этого видео скандал не разросся, огромными усилиями мы сумели урегулировать конфликт и закончили наше общение. Муж ни о чем не узнал, а видео всё еще есть на том сайте. Меня успокаивает только то, что я на нем практически неузнаваема, но знать факт того, что где-то в интернете есть порновидео с твоим участием, — неприятно.
Татьяна, 39 лет, бухгалтер
— Как бы глупо это ни звучало, но я стала жертвой собственного мужа (на сегодняшний день уже бывшего). Как-то раз я сказала ему в сердцах, что мне надоела такая семейная жизнь, и я устала, а он назло залил мои фото на мою же страницу в соцсетях. Сколько человек это увидело, я сказать не могу (я подарила ему свои откровенные фотографии на день рождения, они были сделаны профессиональным фотографом). Ссылку на фото мне скинула моя подруга, сопроводив вопросом: в себе я или нет, зачем такое выкладывать в общий доступ замужней женщине?
Я была в бешенстве, хотела рвать и метать, пошла к мужу выяснять, зачем он это сделал, а он заявил, что это мне в наказание за плохие слова о нашем браке. Разразился жуткий скандал, муж сказал, что у него достаточно фотографий для дальнейшего распространения, и, если я не извинюсь, он будет выкладывать по одной каждый день. Я растерялась, не нашлась что сказать, не ожидала такого подвоха от собственного супруга. Поменяла пароли во всех аккаунтах и постаралась забыть об инциденте.
Наш брак действительно нельзя было назвать удачным — муж вел себя так, будто свободный человек, а я была зависима от него, боялась уйти. Он же обесценил меня во всем, в чем только мог: я не имела права ни с кем общаться и что-то покупать без его одобрения. А в ответ на вопрос, как дела, он с легкостью мог наорать матом. Кстати, он уверял, что секс с ним мне нужно заслужить. Мы каждый день ругались.
Однажды он прислал мне сообщение, что хочет подать на развод, я ответила коротким согласием, сил уже не было. Муж, видимо, удивился тому, что я не начала плакать и просить не бросать меня, и начал шантажировать — или я делаю все, что он скажет (развод без раздела имущества — я никто, а он забирает все себе), или он начнет выкладывать мои фото в группы в соцсетях. И он начал! Не только выкладывать в группы, даже создал отдельный аккаунт. Ему нравилось издеваться, а я чувствовала себя беспомощной, мне было стыдно и жутко обидно. Подруга посоветовала обратиться к юристу.
Сейчас я хвалю себя за то, что не постеснялась обратиться за помощью к юристу — мне сказали, что я могу привлечь его к ответственности по нескольким статьям, и объяснили, как это сделать. Я позвонила ему и сообщила: еще одно фото, и я пишу заявление. Кажется, бывший супруг даже не знал, что существует уголовная ответственность, я слышала по голосу, как он испугался. Нас развели, фото он удалил, сейчас мы не общаемся.
Мы поговорили с адвокатом Геннадием Черкасовым, он объяснил, какие действия следует предпринять, если вдруг вы оказались в подобной ситуации и не знаете, что делать. Первым делом Геннадий советует обратиться к источникам — местам публикации и вежливо попросить администраторов убрать загруженные файлы. Однако тут нужно понимать, что тогда произойдет деанонимизация — человек себя обнаружит. Прежде чем начинать действовать, нужно четко понять, хотите ли вы стать узнаваемым в подобном жанре или нет.
— Чаще всего на компьютерную информацию (смартфон, ноутбук, планшет) стоят парольные защиты. Обход парольной защиты при помощи вирусных программ — уголовное преступление. Если кто-то вскрыл ваш пароль, это значит, что он неправомерно получил доступ к вашим файлам. Решить эту проблему можно, написав заявление в полицию, если вы знаете виновника, то его быстро привлекут к уголовной ответственности. Если это неизвестный вам хакер, процесс будет гораздо сложнее, — объясняет эксперт.
Существуют частные случаи, например, в интимной переписке двух людей, один из участников по какой-то причине решил обнародовать сведения интимного характера — это уже нарушение неприкосновенности частной жизни, статья 137 УК РФ, которая защищает сам объект, плюс распространение материалов порнографического характера — 242-я статья УК РФ. Если обратиться в суд, есть большой шанс, что распространителя привлекут к уголовной ответственности.
Геннадий Черкасов говорит: если вас шантажируют тем, что опубликуют интимные фото или видео в интернете, шантажисту следует разъяснить степень ответственности, которая последует. Сведения об уголовном наказании всю жизнь следуют за человеком и могут отразиться на его ближайших родственниках, детях, закрыв тем самым, например, карьерные перспективы.
— В истории с Артёмом Дзюбой я не вижу ничего сверхъестественного, все мы люди. К нему повышенное внимание из-за уровня фигуры — все понимают, что все делают это, просто он попался. Подозреваю, что его смартфон был вскрыт с использованием вирусной программы, а это неправомерный доступ к компьютерной информации. Личность не защищена. Есть органы, которые надзирают, но нет культуры, которая позволила бы быстро заблокировать вирусное видео, если автор против, механизмы довольно сложные, — комментирует ситуацию адвокат.
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