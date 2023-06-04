Девушка заявила о сливе секс-видео — пикаперы якобы снимают его без согласия женщин

Предположительно, один из мужчин — родом из Новосибирска, сейчас живет в Москве. Он ведет курсы по соблазнению и даже написал свою книгу об этом. Другой якобы является его учеником. Он, со слов автора поста в Twitter, публикует видео на УouTube по ссылкам для участников закрытого телеграм-канала.

