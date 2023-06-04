Девушка заявила о сливе секс-видео — пикаперы якобы снимают его без согласия женщин

Пользовательница социальной сети Twitter* заявила, что двое пикаперов записывают секс с женщинами на видео, не предупреждая их, а затем публикуют записи в своем Telegram-канале.
Предположительно, один из мужчин — родом из Новосибирска, сейчас живет в Москве. Он ведет курсы по соблазнению и даже написал свою книгу об этом. Другой якобы является его учеником. Он, со слов автора поста в Twitter, публикует видео на УouTube по ссылкам для участников закрытого телеграм-канала.
— «Пикаперы с многолетним опытом соблазнения». Они снимают на видео все этапы соблазнения женщин, включая секс — естественно, без согласия самих женщин. Снятое без согласия порно они продают под видом «учебного материала». Город Новосибирск — сообщила девушка под ником Emile в Twitter. На момент публикации она не ответила корреспонденту НГС.
Корреспонденты НГС обнаружили 2 телеграм-канала с названием, которое указала девушка. Они оба закрытые. В одном из них общение проходит с ботом, который перенаправляет на второй. Чтобы попасть в закрытую группу, требуется заплатить 300 рублей. После оплаты владельцы потребовали скинуть скриншот квитанции, после чего сообщили о прохождении проверки. На момент публикации стать участником телеграм-канала не удалось.
Мы попытались связаться и с основателем пикап-каналов — у него есть страницы в соцсетях, указан номер телефона, есть собственный сайт. У второго пикапера также есть свои страницы в соцсетях и сайт, который сначала работал, а затем «рухнул». На момент публикации мужчины не ответили на сообщения редакции.
Также корреспондент НГС обратился в Следственный комитет и ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомствах сообщили, что у них нет информации об этой ситуации, а также попросили направить официальные запросы.
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