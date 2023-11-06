В торговом центре Новосибирска загорелся светильник: он расплавился и полился вниз с потолка. Видео

Вечером 6 ноября в соцсетях Новосибирска опубликовали видео возгорания в одном из торговых центров. Кадры произошедшего появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Он сообщил, что в здании «начал плавиться светильник».
Судя по видео, светильник загорелся в магазине одежды. На кадрах можно заметить, как расплавленный материал каплями начал падать с потока вниз, рядом с местом произошедшего находятся люди. В сообщении не уточняется, где именно было снято видео. В телеграм-канале заявили, что светильник загорелся в торговом центре на Березовой роще.
На сайте 2ГИС указано, что вблизи станции метро «Березовая роща» находятся несколько торговых центров. В одном из них работает магазин, интерьер которого совпадает с помещением, которое сняли на видео. НГС позвонил в торговый центр и магазин с просьбой прокомментировать ситуацию, но журналисту не ответили на звонок.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС сообщили, что, по оперативным данным, заявок о произошедшем не поступало в ведомство.
Весной в Новосибирске эвакуировали посетителей из СТЦ «МЕГА». В МЧС сообщили, что там сработала пожарная сигнализация.