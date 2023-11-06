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В торговом центре Новосибирска загорелся светильник: он расплавился и полился вниз с потолка. Видео

По словам очевидцев, инцидент произошел в Дзержинском районе

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Видео опубликовали в соцсетях

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Вечером 6 ноября в соцсетях Новосибирска опубликовали видео возгорания в одном из торговых центров. Кадры произошедшего появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Он сообщил, что в здании «начал плавиться светильник».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Светильник загорелся в торговом центре на Березовой роще

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Судя по видео, светильник загорелся в магазине одежды. На кадрах можно заметить, как расплавленный материал каплями начал падать с потока вниз, рядом с местом произошедшего находятся люди. В сообщении не уточняется, где именно было снято видео. В телеграм-канале заявили, что светильник загорелся в торговом центре на Березовой роще.

На сайте 2ГИС указано, что вблизи станции метро «Березовая роща» находятся несколько торговых центров. В одном из них работает магазин, интерьер которого совпадает с помещением, которое сняли на видео. НГС позвонил в торговый центр и магазин с просьбой прокомментировать ситуацию, но журналисту не ответили на звонок.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС сообщили, что, по оперативным данным, заявок о произошедшем не поступало в ведомство.

Весной в Новосибирске эвакуировали посетителей из СТЦ «МЕГА». В МЧС сообщили, что там сработала пожарная сигнализация.

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