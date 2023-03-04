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В Новосибирске эвакуировали посетителей СТЦ «МЕГА» — с чем это связано

На месте работают пожарные

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Покупателей попросили отойти на безопасное расстояние

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В Новосибирске вечером 4 марта эвакуировали посетителей из СТЦ «МЕГА». По словам покупателей, всех попросили выйти на улицу и отойти на безопасное расстояние.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием.

— В здании сработала пожарная сигнализация, на место выехал пожарный расчет. Более подробная информация будет позже, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.

— В 20:45 в ТСЦ сработала пожарная сигнализация. На место выехал пожарный расчет, на момент прибытия всех посетителей эвакуировали. Пожарные установили, что в подсобном помещении торгового произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

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