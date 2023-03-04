В Новосибирске эвакуировали посетителей СТЦ «МЕГА» — с чем это связано

В Новосибирске вечером 4 марта эвакуировали посетителей из СТЦ «МЕГА». По словам покупателей, всех попросили выйти на улицу и отойти на безопасное расстояние.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием.
— В здании сработала пожарная сигнализация, на место выехал пожарный расчет. Более подробная информация будет позже, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.