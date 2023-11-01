Бастрыкину доложат о спарринге на тренировке по боксу, где пострадал новосибирский мальчик

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, которую проведут после спарринга в новосибирском спортцентре. В результате 10-летний мальчик попал в больницу. Проверку также начала прокуратура.
По словам матери пострадавшего, инцидент произошел 25 октября в спортивном центре в Западном микрорайоне
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — рассказали в пресс-службе СК России.
Прокуратура даст оценку действиям тренера и руководителей спорткомплекса. При необходимости ведомство примет меры реагирования.
— Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о получении 10-летним ребенком травмы на занятиях в секции по боксу в спортивном комплексе «Заря», — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
В приемной центра «Заря» секретарь руководителя сообщила корреспонденту НГС, что не дает комментариев. Она уточнила, что нужно обращаться в организацию, в которой устроен этот тренер. Точное название в «Заре» не назвали.
Об инциденте НГС писал накануне. Жительница Новосибирска Кристина рассказала, что тренер поставил ее 10-летнего сына в спарринг по очереди против четырех мальчиков. Это произошло после того, как ребенок забыл поздороваться с педагогом. После этого ребенок попал в больницу с сотрясением мозга.