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Беспорядки в аэропорту Махачкалы

После массовых беспорядков в Махачкале арестовали еще 8 человек. Всего задержанных — 15

Им предъявили обвинения по административным статьям

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После беспорядков в аэропорту Махачкалы усилили охрану

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Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Ранее арестовали семерых человек, пятерых признали виновными в мелком хулиганстве.

Карабудахкентский районный суд Дагестана рассмотрел 10 дел по статье «Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры». Все десять фигурантов — местные жители.

— Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ, — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Беспорядки в Махачкале произошли вечером 29 октября — несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. Властям пришлось задействовать несколько десятков силовиков. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Массовые беспорядки закончились задержаниями: на следующий день сообщалось о 60 задержанных.

30 октября события в Дагестане прокомментировали в Кремле — там считают, что всё это «результат вмешательства извне».

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