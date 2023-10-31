В ДНР задержали подозреваемых в убийстве девяти человек. Ими оказались контрактники с Дальнего Востока

Следственный комитет РФ сообщил о том, что в ДНР задержаны двое подозреваемых в убийстве 9 человек. 29 октября в частном жилом доме в Волновахе нашли тела девяти местных жителей, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями.
— Удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту, — сообщили в следкоме.
По предварительным данным, мотивом убийства стал конфликт на бытовой почве.