«Жестко горит»: в Сети появилось видео, похожее на падание самолета в Кузбассе — что говорят в МЧС

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что сигналов об авиационных происшествиях в ведомство не поступало. Информацию из соцсетей проверили, никаких происшествий не зафиксировано.



Утром 20 октября в Новосибирске приземлился самолет с неисправностью одного из двух двигателей. Его отстранили от полетов.

