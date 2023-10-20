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«Жестко горит»: в Сети появилось видео, похожее на падание самолета в Кузбассе — что говорят в МЧС

Пугающие кадры публикуют в соцсетях, но никаких происшествий ведомства не зафиксировали

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Фотографии и видео сняли в поселке Калининский

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Вечером 20 октября в соцсетях Кемеровской области появилось видео, на котором зафиксирован якобы падающий самолет. Кадры опубликовали в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Указано, что фотографии и видео сняли в поселке Калининский Мариинского района Кемеровской области. На них видно, что якобы после летящего самолета на небе остается заметный след.

—Жестко там горит, — сообщает автор на видео.

Издание Mash сообщает, что на место выехала опергруппа. Указано, что специалисты не нашли обломки самолета.

НГС обратился в пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры с просьбой прокомментировать ситуацию, в ведомстве сообщили, что выясняют информацию. НГС также направил запрос в пресс-службу Восточного межрегионального СУТ СК с целью узнать подробности ситуации.

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что сигналов об авиационных происшествиях в ведомство не поступало. Информацию из соцсетей проверили, никаких происшествий не зафиксировано.

Утром 20 октября в Новосибирске приземлился самолет с неисправностью одного из двух двигателей. Его отстранили от полетов.

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