Самолет, у которого отказал двигатель над Новосибирском, отстранили от полетов

Самолет, который приземлился в новосибирском аэропорту с неисправностью одного из двух двигателей, отстранили от полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines).
— Самолет отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы, — цитирует агентство перевозчика.
Самолет выполнял рейс Москва-Томск. В авиакомпании уточнили, что после произошедшего специалисты подготовили на замену резервный самолет. Он доставил пассажиров в Томск.
Самолет совершил успешную посадку в новосибирском аэропорту утром 20 октября, на борту рейса находились 165 пассажиров. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, по данным ведомства, решение о посадке самолета было принято «ввиду некорректной работы одной силовой установки».
В начале сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет с технической неисправностью. При посадке у него не выпустились закрылки и повредилось шасси.