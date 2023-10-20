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СрочноСамолет с неисправностью отстранили от полетов
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Самолет, у которого отказал двигатель над Новосибирском, отстранили от полетов

Его направили на техобслуживание

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Самолет выполнял рейс Москва-Томск

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Самолет, который приземлился в новосибирском аэропорту с неисправностью одного из двух двигателей, отстранили от полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines).

— Самолет отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы, — цитирует агентство перевозчика.

Самолет выполнял рейс Москва-Томск. В авиакомпании уточнили, что после произошедшего специалисты подготовили на замену резервный самолет. Он доставил пассажиров в Томск.

Самолет совершил успешную посадку в новосибирском аэропорту утром 20 октября, на борту рейса находились 165 пассажиров. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, по данным ведомства, решение о посадке самолета было принято «ввиду некорректной работы одной силовой установки».

В начале сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет с технической неисправностью. При посадке у него не выпустились закрылки и повредилось шасси.

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