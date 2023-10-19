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«Обычные мужики. Не алкоголики»: два сибиряка погибли и еще один попал в больницу после застолья, где пили водку

Полиция проводит расследование

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За жизнь одного из мужчин борются врачи

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В Маслянино двое мужчин погибли и еще один находится в больнице в тяжелом состоянии после употребления водки из местного магазина. Трагедия произошла еще неделю назад.

Об этом корреспонденту НГС сообщили два местных жителя. Оба подчеркнули — мужчины не вели маргинальный образ жизни.

— Обычные мужики. Работали. Не алкоголики, — отметил один из собеседников.

Второй читатель НГС был более многословен.

— Трое отравились водкой. Двое из них мои хорошие знакомые. Я был на похоронах и разговаривал с сыновьями и никто пока ничего не знает. Третьего увезли в город и о судьбе его я пока не знаю, — отметил мужчина.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что сейчас проводится расследование из-за гибели двух мужчин.

— Проводится экспертиза. Устанавливается причина смерти. Расследование продолжается, — объяснили в полиции.

Ранее двое мужчин погибли из-за гниющего картофеля — новосибирский врач объяснил, в чем опасность.

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