«Обычные мужики. Не алкоголики»: два сибиряка погибли и еще один попал в больницу после застолья, где пили водку

В Маслянино двое мужчин погибли и еще один находится в больнице в тяжелом состоянии после употребления водки из местного магазина. Трагедия произошла еще неделю назад.
Об этом корреспонденту НГС сообщили два местных жителя. Оба подчеркнули — мужчины не вели маргинальный образ жизни.
— Обычные мужики. Работали. Не алкоголики, — отметил один из собеседников.
Второй читатель НГС был более многословен.
— Трое отравились водкой. Двое из них мои хорошие знакомые. Я был на похоронах и разговаривал с сыновьями и никто пока ничего не знает. Третьего увезли в город и о судьбе его я пока не знаю, — отметил мужчина.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что сейчас проводится расследование из-за гибели двух мужчин.
— Проводится экспертиза. Устанавливается причина смерти. Расследование продолжается, — объяснили в полиции.
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