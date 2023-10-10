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«Набросились с кулаками»: пассажиры устроили конфликт с водителем такси в Новосибирске — видео

По словам автора видео, они не хотели оплачивать поездку

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Пассажиры якобы отказались оплачивать поездку в автомобиле

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В Новосибирске произошел конфликт между пассажирами и водителем такси. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел около дома на станции «Сеятель». Пассажиры якобы отказались оплачивать поездку.

— Три пассажира отказались оплачивать поездку в такси, приехав в жилой дом возле станции «Сеятель», и набросились с кулаками на водителя, когда тот потребовал оплату, — заявили в телеграм-канале.

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Инцидент попал на видео

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Инцидент попал на видео. На кадрах можно заметить нескольких мужчин, один из которых рукой ударил телефон автора видео. Затем второй участник конфликта замахивается в сторону человека, который находится за кадром.

НГС обратился в пресс-службу «Яндекса» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала комментарий не поступил. Корреспондент также НГС обратилась с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В полицию сообщений не поступало. Из медицинских учреждений сообщений также не поступало, — ответили в полиции на запрос корреспондента НГС.

В июле на улице Писарева в Новосибирске пассажиры отказались платить таксисту за поездку. Водитель догнал сибиряков в подъезде, после чего началась перепалка.

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