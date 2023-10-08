Мотоциклист погиб в ДТП в поселке Восход — он столкнулся с внедорожником

В Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб один человек. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, на участке дороги столкнулись автомобиль «Лексус GX-470» и мотоцикл.
Авария произошла около 18:15 на территории поселка Восход. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Лексус GX-470» ехал по улице Долинной с левым поворотом на Шоссейную, когда столкнулся с мотоциклом «Хонда». В сообщении указано, что водитель не предоставил преимущество в движении. Мотоциклист ехал по улице Шоссейной.
В результате аварии погиб 17-летний водитель мотоцикла «Хонда». В ведомстве уточнили, что он скончался в карете скорой помощи.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно -оперативная группа. Обстоятельства уточняются, — сообщили в ведомстве.
Сегодня днем в новосибирском Академгородке произошло ДТП с участием мотоциклиста. На месте аварии находились сотрудники реанимации.