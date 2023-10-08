Автомобиль перевернулся на крышу на Ипподромской — видео, как его «ставят» на колеса

Днем 8 октября в Новосибирске произошло ДТП на улице Ипподромской. Как сообщил редакции читатель НГС, на участке дороги перевернулся автомобиль.
По его данным, авария произошла около здания №21 на улице Ипподромской. Сибиряк снял на видео место ДТП.
На кадрах можно заметить, что около поврежденного автомобиля находятся пожарные и сотрудники ГИБДД. Читатель НГС снял на видео, как сотрудники ведомств переворачивают машину.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии отсутствуют пробки.
Сегодня днем в новосибирском Академгородке автомобиль сбил мотоциклиста. На месте аварии находилась реанимация.