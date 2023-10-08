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Автомобиль перевернулся на крышу на Ипподромской — видео, как его «ставят» на колеса

На месте ДТП находятся пожарные, реанимация и сотрудники ГИБДД

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Авария произошла около здания №21 на улице Ипподромской

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Днем 8 октября в Новосибирске произошло ДТП на улице Ипподромской. Как сообщил редакции читатель НГС, на участке дороги перевернулся автомобиль.

По его данным, авария произошла около здания №21 на улице Ипподромской. Сибиряк снял на видео место ДТП.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Около поврежденного автомобиля находятся пожарные и сотрудники ГИБДД

Видео: Читатель НГС

На кадрах можно заметить, что около поврежденного автомобиля находятся пожарные и сотрудники ГИБДД. Читатель НГС снял на видео, как сотрудники ведомств переворачивают машину.

Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии отсутствуют пробки.

Сегодня днем в новосибирском Академгородке автомобиль сбил мотоциклиста. На месте аварии находилась реанимация.

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