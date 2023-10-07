«Попытка повторить Войну Судного дня». Как мир отреагировал на атаку Палестины на Израиль

Сообщения в местных медиа разделились на информацию о ракетных ударах и тревоге и рекомендации для местных жителей. Полиция призвала население запереться в своих домах.



«Мы знаем о мирных жителях, которые забаррикадировались в самых разных местах. Мы призываем всех оставаться за закрытыми дверями, в конце концов мы доберемся до всех. Мы переходим от одного места происшествия к другому. Террористов убито немало. К сожалению, есть жертвы и среди наших сил, и среди мирных жителей, находившихся поблизости. Я призываю общественность проявить сдержанность и терпение и запереться в своих домах», — цитирует «Гаарец» комиссара полиции Коби Шабтая.

