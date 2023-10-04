Шок, слезы и желание устроить самосуд: как сибирское село переживает смерть своего медика — видео

Жестокое убийство фельдшера в селе Иштан Томской области потрясло всю Сибирь. 61-летняя Ольга Земляницкая 40 лет была единственным медиком в деревне, в ночь на 25 сентября она пошла на вызов в соседний дом, где было пьяное застолье. Как позже выяснилось, один мужчина решил поджечь спирт ради забавы, из-за чего второй получил ожог. Съемочная группа НГС побывала на месте трагических событий. В этом видео мы показываем, как село переживает трагедию.

