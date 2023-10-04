Шок, слезы и желание устроить самосуд: как сибирское село переживает смерть своего медика — видео

Жестокое убийство фельдшера в селе Иштан Томской области потрясло всю Сибирь. 61-летняя Ольга Земляницкая 40 лет была единственным медиком в деревне, в ночь на 25 сентября она пошла на вызов в соседний дом, где было пьяное застолье. Как позже выяснилось, один мужчина решил поджечь спирт ради забавы, из-за чего второй получил ожог. Съемочная группа НГС побывала на месте трагических событий. В этом видео мы показываем, как село переживает трагедию.
— Она шла с намерением оказать медицинскую помощь, помочь людям. Она укол поставила, помогла, а они ее так «отблагодарили». Конечно, мрази, — эмоционально говорит житель села Владимир Хренюк.
По данным следствия, когда фельдшер пришла на вызов, начался конфликт, якобы мужчины возмутились тем, что им пришлось долго ждать врача. В итоге один из них нанес Ольге Земляницкой несколько ударов кулаком, продолжал бить даже когда женщина уже лежала на полу. Проснувшись утром, мужчины поняли, что в доме труп — завернули тело в палас и вывезли его на мотоблоке в лес.
В убийстве признался 41-летний Андрей Вайткович, суд отправил его в изолятор на 1 месяц 30 дней, там он будет ждать приговор. В этом видео жители села говорят о том, что «гудит вся деревня», и самосуд не случился лишь потому, что следователи вовремя посадили обвиняемого в свою машину. Еще больше подробностей об убийстве фельдшера в селе Иштан — в репортаже Настасьи Медведевой.