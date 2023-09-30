«Осиротела деревня. Сволочи»: в сибирском селе пьяные пациенты убили единственного медика — как их искали и спасали от самосуда

— Дом открытий был. Человек на работу не вышел. У нее дверь видно из моего окошка. Она обычно на работу уходит, у нее дверь закрыта, а тут открыта. Я говорю: что сегодня дома-то? Почему? Пришли, а ее нету, — с ужасом вспоминает Валентина.



Сосед фельдшера, молодой иштанец Владимир отмечает: не только близкие Ольги в то утро подняли переполох — женщина накануне договаривалась с местными жителями, что поедет с ними в райцентр, в Кривошеино, по делам. Якобы, там у нее должен был состояться какой-то суд, кроме того, она планировала закупить пиломатериалы.