Ваша жизнь в руках соседей: почему из многоэтажек пора убирать газ — резкая колонка журналиста

В Тюмени взорвался газ в многоэтажке. К счастью, никто не погиб и серьезно не пострадал. Но мы видели, как это происходит по всей стране. Недавно в Балашихе разворотило полдома: погибли жители и даже спасатели, которые разбирали завалы. А надо ли этого ждать? Или пора попрощаться с газом в многоквартирных домах? Журналист Лена Леушина уже много лет убеждена, что пора это сделать без сожалений.
Я не понимаю, зачем нужен газ в многоэтажном доме. Честно, не могу понять этой потребности. У меня был «прекрасный» опыт проживания в хрущевке с газовой плитой. За год я дважды вызывала газовую службу из-за едкого запаха в подъезде. В одной ситуации газом пахло из квартиры парочки пенсионеров лет 80, которые жили подо мной. Трясущаяся бабушка открыла дверь сотрудникам УК и газовой службы с абсолютно пустыми глазами. Она не понимала, что ей говорят, еле ходила, еле двигала руками. Конечно же, она забыла выключить конфорку на кухне. Удивляет ли меня это? Нет. Жалко ли мне немощного пожилого человека, за которым никто не следит? Да, очень. Готова ли я из-за этой жалости взлететь вместе с ней на воздух? Нет.
Многие говорят, что пользоваться газом дешевле. Слушайте, ребят. Разница в деньгах не такая уж большая, вот серьезно. Я не заметила какого-то глобального урезания моих расходов на коммуналку, когда переехала из квартиры с электрической плитой в дом с газовой. Это какие-то десятки или сотни рублей в лучшем случае. И вот ради них это всё терпеть? Некоторые еще говорят: «Вот свет выключают, хоть чайник можно согреть на плите». Ну совсем смешно. Вы умрете за несколько часов без электричества и чая? Это прям такая необходимость?
По факту, живя в многоэтажке с газом, ты не можешь быть уверен ни в чем. Ты можешь быть очень ответственным человеком, всегда проверять оборудование, перекрывать вентили, реагировать на неполадки. А твоим соседом может быть алкоголик, который перепьет и решит покончить с собой. Или бабуля, которая не помнит, как ее зовут и где она находится. Или дети, которые остались без присмотра и решили побаловаться. И твои мозги распластаются по потолку. То, что ты — молодец, неважно. Это жизнь на пороховой бочке. Эту ответственность несут все и не несет никто.
Можно сказать, что соседи также могут устроить пожар или потоп. Но согласитесь, это совсем разные по разрушительности последствия. Если в твоем подъезде горит квартира, ты можешь собраться и выйти. Если ты спишь и на тебя падает бетонная плита, то можешь рассчитывать только на чудо.
Газ однозначно должен уйти из многоэтажных домов. Это та ответственность, которую люди должны нести только за себя и свою семью. Я считаю, что устанавливать газовое оборудование нужно только в частных домах. Мы не можем контролировать наших соседей, заглядывать к ним в квартиру и проверять. Да, газовики должны ходить и смотреть, как всё работает. А как вы думаете, много ли людей открывает им дверь? А сколько из них раскошелится на ремонт, если он понадобится? У нас очень наплевательское отношение к таким вещам. Даже не отрицайте. А еще не надейтесь, что ваш сосед такой же сознательный и вменяемый, как вы. Если вы сами вообще в адеквате.
В разных городах разная ситуация. Где-то полгорода сидит на газе, но в Тюмени, например, это буквально 400 домов. Причем это старый жилой фонд. Эти многоэтажки со временем уйдут. Главное — это не проводить газ в новостройки. Минус один фактор риска — возможность избежать ЧП. Мы не застрахованы от других опасностей и ошибок. Но пусть их будет потенциально меньше.
Всё, что известно о взрыве газа на Геологоразведчиков, мы собираем в отдельной теме. Он произошел в квартире на пятом этаже многоэтажки. Жильцам пришлось срочно покинуть здание. Сейчас причину взрыва выясняют специалисты. Пострадал один мужчина — он находится в больнице.