Ваша жизнь в руках соседей: почему из многоэтажек пора убирать газ — резкая колонка журналиста

Газ однозначно должен уйти из многоэтажных домов. Это та ответственность, которую люди должны нести только за себя и свою семью. Я считаю, что устанавливать газовое оборудование нужно только в частных домах. Мы не можем контролировать наших соседей, заглядывать к ним в квартиру и проверять. Да, газовики должны ходить и смотреть, как всё работает. А как вы думаете, много ли людей открывает им дверь? А сколько из них раскошелится на ремонт, если он понадобится? У нас очень наплевательское отношение к таким вещам. Даже не отрицайте. А еще не надейтесь, что ваш сосед такой же сознательный и вменяемый, как вы. Если вы сами вообще в адеквате.