Хоккейный болельщик ударил и обматерил полицейского перед матчем на «Сибирь-Арене»

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 23 сентября в 18:30, в этот день на ЛДС был матч между хоккейными командами: местной «Сибирью» и казахстанским «Барысом». Один из болельщиков матерился на полицейских и других присутствующих, находясь на «Сибирь-Арене». Указано, что мужчина на замечания не реагировал.