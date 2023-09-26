Хоккейный болельщик ударил и обматерил полицейского перед матчем на «Сибирь-Арене»

Болельщик из Новосибирска ударил и обматерил полицейского на «Сибирь-Арене». Свое поведение он объяснил тем, что его машину поцарапали. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.
Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 23 сентября в 18:30, в этот день на ЛДС был матч между хоккейными командами: местной «Сибирью» и казахстанским «Барысом». Один из болельщиков матерился на полицейских и других присутствующих, находясь на «Сибирь-Арене». Указано, что мужчина на замечания не реагировал.
В судебном заседании болельщик свою вину признал и пояснил, что ему пришлось выйти за периметр зоны досмотра, так как у него сработала сигнализация автомобиля. Когда мужчина осмотрел машину, то заметил, что она поцарапана, он был на нервах, из-за этого сорвался.
— Из рапорта сотрудника полиции следовало, что при неповиновении сотруднику полиции обвиняемый применил к нему насилие, а именно ударил его. Представленный материал содержал медицинскую справку о наличии у сотрудника полиции телесного повреждения, — говорится в сообщении.
Суд нашел в действиях болельщика признаки преступления по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ. Материалы дела направили в следственный комитет.
Постановление в законную силу не вступило.
Недавно в Новосибирском районном суде вынесли приговор сибирячке, которая ударила полицейского стеклянной бутылкой.