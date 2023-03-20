Сибирячка ударила полицейского по голове стеклянной бутылкой — суд вынес приговор по делу

По данным суда, инцидент произошел летом 2022 года в Новосибирском районе. В отдел полиции поступила жалоба — компания громко материлась и выпивала на детской площадке. Приехав на место, правоохранитель сделал замечание женщине и трем мужчинам. Один из отдыхающих в ответ на это стал кричать. Полицейский принял решение о задержании хулигана. Однако в конфликт вмешалась жена дебошира.

