Сибирячка ударила полицейского по голове стеклянной бутылкой — суд вынес приговор по делу

В Новосибирском районном суде вынесли приговор сибирячке, которая в нетрезвом виде ударила полицейского стеклянной бутылкой по голове. Информация об этом появилась на сайте Новосибирского районного суда.
По данным суда, инцидент произошел летом 2022 года в Новосибирском районе. В отдел полиции поступила жалоба — компания громко материлась и выпивала на детской площадке. Приехав на место, правоохранитель сделал замечание женщине и трем мужчинам. Один из отдыхающих в ответ на это стал кричать. Полицейский принял решение о задержании хулигана. Однако в конфликт вмешалась жена дебошира.
— Женщина, действуя умышленно и целенаправленно, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции нанесла не менее 1 удара стеклянной бутылкой в область головы, — говорится на сайте суда.
После задержания сибирячки и по пути в отдел полиции нарушительница еще 4 раза ударила сотрудника по голове и шее. А также поцарапала ему лицо.
За нападение на сотрудника полиции при исполнении сибирячке по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» назначили 2 года условно.
Ранее новосибирца приговорили к 13 годам колонии строгого режима — он в наркотическом опьянении напал с ножом на двух полицейских.