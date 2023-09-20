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Сверхзвуковой истребитель потерпел крушение в Воронежской области

На борту был экипаж из двух человек

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По предварительным данным, причиной падения стал отказ левой стойки шасси

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В Воронежской области потерпел аварию сверхзвуковой истребитель Су-34. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет, — сообщили в ведомстве. — Бомбардировщик упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет.

Как сообщает телеграм-канал Baza, предположительной причиной падения истребителя стал отказ левой стойки шасси. Самолет упал в поле в Каширском районе недалеко от поселка Колодезный. По предварительным данным, боекомплекта на борту не было.

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Неделю назад под Волгоградом разбился военный самолёт Су-24, пилоты погибли. Самое громкое происшествие с Су-34 произошло в октябре прошлого года, когда самолёт врезался в жилой дом в Ейске. Тогда погибли 15 человек, 43 пострадали.

Су-34СамолетИстребительКрушениеМинобороны
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