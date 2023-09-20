В жилом доме в Балашихе взорвался газ: часть здания обрушилась, есть погибшие

В Балашихе прогремел сильный взрыв в девятиэтажке. Как сообщили в пресс-службе МЧС, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже дома.
— По прибытии установлено, что произошло обрушение
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, взрывом повредило не менее
— На месте взрыва в Балашихе работают
Как сообщает с места происшествия корреспондент MSK1.RU, на пятом этаже дома заблокировало двери, из-за чего спасатели не могут добраться до пострадавших. Жильцы дома выносят свои вещи и животных.
— Ребенок под завалами находится. Соседи говорят, что женщина погибла, — рассказывает корреспондент MSK1.RU с места событий.
По информации РИА «Новости», под завалами остаются еще два человека. СК по Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с места взрыва.