В жилом доме в Балашихе взорвался газ: часть здания обрушилась, есть погибшие

В Балашихе прогремел сильный взрыв в девятиэтажке. Как сообщили в пресс-службе МЧС, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже дома.

— По прибытии установлено, что произошло обрушение 3-го и 4-го этажей в 9-этажном газифицированном доме. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении МЧС.

