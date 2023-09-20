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В жилом доме в Балашихе взорвался газ: часть здания обрушилась, есть погибшие

Под завалами может находиться ребенок

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Место взрыва оцеплено

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В Балашихе прогремел сильный взрыв в девятиэтажке. Как сообщили в пресс-службе МЧС, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже дома.

— По прибытии установлено, что произошло обрушение 3-го и 4-го этажей в 9-этажном газифицированном доме. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении МЧС.

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Видео: Baza / t.me

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Видео: Mash / t.me

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, взрывом повредило не менее 10 квартир.

— На месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф. К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация. Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК «Балашиха» — там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщает с места происшествия корреспондент MSK1.RU, на пятом этаже дома заблокировало двери, из-за чего спасатели не могут добраться до пострадавших. Жильцы дома выносят свои вещи и животных.

— Ребенок под завалами находится. Соседи говорят, что женщина погибла, — рассказывает корреспондент MSK1.RU с места событий.

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Видео: «Раньше всех. Ну почти» / t.me

По информации РИА «Новости», под завалами остаются еще два человека. СК по Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с места взрыва.

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