В Москве скончался 40-летний актер Алексей Янин. Он восемь лет боролся с последствиями инсульта

Янин работал в Российском молодежном театре, а также снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. В частности, среди его киноработ — «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха».