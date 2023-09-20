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В Москве скончался 40-летний актер Алексей Янин. Он восемь лет боролся с последствиями инсульта

Артист провел в реанимации почти три недели

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Актер скончался после 8 лет борьбы с инсультом

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Актер Алексей Янин скончался в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра. Врачи боролись за его жизнь почти три недели, однако спасти его не удалось.

— Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало... Последние 8 лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40, — рассказали в пресс-службе.


Ранее о его смерти сообщалось 2 сентября. На следующий день жена Алексея Янина Дарья заявила, что в НИИ Склифосовского произошла ошибка, а ее муж жив.

— Оказывается, ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского. Сотрудники Института подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии, в реанимации, но — жив, — написали в официальном Telegram-канале РАМТа.

Янин работал в Российском молодежном театре, а также снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. В частности, среди его киноработ — «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха».

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