Сибиряки нашли забытые вещи в самолете, который экстренно сел в поле — игрушка и солнечные очки ждут хозяев

Жители Новосибирской области нашли вещи, которые забыли или потеряли пассажиры самолета Сочи-Омск. На прошлой неделе самолет приземлился в поле Убинского района. Объявление с фотографиями вещей выложили в соцсетях сотрудники районной администрации.
— Может, кто-то узнает в них свои или подскажет хозяину, что вещь не потеряна и ждёт его. Конечно, особой ценности эти вещи не представляют, но возможно они кому-то дороги как память, — написали на сайте администрации района.
Администрация также опубликовала снимки с забытыми вещами: это детская игрушка и солнечные очки.
Как отметили в посте, часть найденных вещей уже отправили хозяевам.
«Уральские авиалинии», чей самолет приземлился в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября, готов выплатить компенсацию владельцу земель. Самолет при посадке проехал несколько сотен метров. Всю известную информацию о происшествии мы собираем в сюжете.