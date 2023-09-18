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Посадка самолета в поле

Сибиряки нашли забытые вещи в самолете, который экстренно сел в поле — игрушка и солнечные очки ждут хозяев

Снимки с найденными вещами опубликовала администрация Убинского района

В самолете было 23 ребенка

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Жители Новосибирской области нашли вещи, которые забыли или потеряли пассажиры самолета Сочи-Омск. На прошлой неделе самолет приземлился в поле Убинского района. Объявление с фотографиями вещей выложили в соцсетях сотрудники районной администрации.

— Может, кто-то узнает в них свои или подскажет хозяину, что вещь не потеряна и ждёт его. Конечно, особой ценности эти вещи не представляют, но возможно они кому-то дороги как память, — написали на сайте администрации района.

Администрация также опубликовала снимки с забытыми вещами: это детская игрушка и солнечные очки.

Пассажиры летели из Сочи

Пассажиры летели из Сочи

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Как отметили в посте, часть найденных вещей уже отправили хозяевам.

«Уральские авиалинии», чей самолет приземлился в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября, готов выплатить компенсацию владельцу земель. Самолет при посадке проехал несколько сотен метров. Всю известную информацию о происшествии мы собираем в сюжете.

СамолетУральские авиалинииПотерянные вещиНовосибирская область
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