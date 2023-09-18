Сибиряки нашли забытые вещи в самолете, который экстренно сел в поле — игрушка и солнечные очки ждут хозяев

«Уральские авиалинии», чей самолет приземлился в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября, готов выплатить компенсацию владельцу земель. Самолет при посадке проехал несколько сотен метров. Всю известную информацию о происшествии мы собираем в сюжете.