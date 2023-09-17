Россию массово атаковали беспилотники. Два дрона сбили над Москвой, еще шесть — над Крымом

Над западным побережьем полуострова Крым той же ночью сбили два дрона самолетного типа. Чуть позже еще четыре уничтожили над северо-западным и восточным побережьями.



— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации, — отчитались в Минобороны.