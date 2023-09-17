Россию массово атаковали беспилотники. Два дрона сбили над Москвой, еще шесть — над Крымом

В ночь на 17 сентября в небе над Россией снова сбили беспилотники. По информации Минобороны, ВСУ атаковали Москву и Крым.
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ПВО отразила атаку над городским округом Истра и позднее над Раменским районом. Однако, по информации Минобороны, БПЛА был сбит в Домодедовском районе. Возможно, разночтения возникли из-за того, что Раменский и Домодедовский районы граничат друг с другом.
— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — сообщил Собянин о ЧП в Истре.
В аэропортах Москвы задерживали 32 рейса, еще 8 были отменены.
Над западным побережьем полуострова Крым той же ночью сбили два дрона самолетного типа. Чуть позже еще четыре уничтожили над северо-западным и восточным побережьями.
— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации, — отчитались в Минобороны.