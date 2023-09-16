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Умер актер Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада»

Ему был 61 год

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Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин

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В Москве скончался актер Вячеслав Гришечкин. Ему был 61 год. Об этом сообщил его коллега и артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

— Вячеслав Германович... Родной... Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра, — пишет Белов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, последнюю неделю актер провел в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его не стало этой ночью, 16 сентября.

Гришечкин сыграл множество ролей в театре и кино, был режиссером нескольких постановок, занимался педагогической деятельностью. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Солдаты», «Бригада» и «Счастливы вместе».

В 1994 году Гришечкин был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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