Умер актер Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада»

В Москве скончался актер Вячеслав Гришечкин. Ему был 61 год. Об этом сообщил его коллега и артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

— Вячеслав Германович... Родной... Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра, — пишет Белов.