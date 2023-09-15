«Ты не в профилактории». Заключенная подозревала у себя тромбоз и месяц просила о помощи — в итоге она умерла: подробности

Наши пермские коллеги из 59.RU поговорили с другими осужденными женщинами, близкими подругами и бывшим супругом Александры, а также связались с ГУФСИН, чтобы разобраться в этой трагедии.



УФИЦ — это участок, функционирующий как исправительный центр. УФИЦ существуют при колониях, но в них более мягкие условия наказания. Осужденные живут в одном общежитии и ходят на обязательные работы, за которые получают зарплату за вычетом определенной суммы в пользу государства. Заключенные имеют право покидать центр, с разрешения сотрудников ГУФСИН перемещаться в пределах населенного пункта без конвоя, посещать гражданские больницы и ездить на свою работу. Однако в ночное время все осужденные обязаны находиться в исправцентре.