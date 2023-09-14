На курорте в Египте трехметровая акула атаковала девушку. Хищника пока не поймали

В июне акула загрызла россиянина в Хургаде. Молодой человек погиб, мы рассказывали всё, что о нем известно. После этого пляж закрыли, а акулу поймали.

Прочитайте инструкцию о том, как спастись от акулы, а также разбор эксперта о том, кто виноват в трагедии.