На курорте в Египте трехметровая акула атаковала девушку. Хищника пока не поймали

На египетском курорте Дахаб трехметровая акула напала на девушку.
Очевидцы рассказали, что она укусила египтянку за плечо и, возможно, откусила руку. Как пишет издание El Fagr, девушку удалось достать из воды и передать медикам. Сейчас она находится под присмотром врачей, ее состояние — стабильное.
Ясмин Фуад, министр окружающей среды Египта, сообщил, что специальные службы принимают «экстренные меры по оценке ситуации и выявлению причин такого поведения хищника».
В июне акула загрызла россиянина в Хургаде. Молодой человек погиб, мы рассказывали всё, что о нем известно. После этого пляж закрыли, а акулу поймали.
Прочитайте инструкцию о том, как спастись от акулы, а также разбор эксперта о том, кто виноват в трагедии.