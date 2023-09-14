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На курорте в Египте трехметровая акула атаковала девушку. Хищника пока не поймали

Египтянка потеряла много крови, но осталась жива

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Видео с пляжа, на котором случилось ЧП

Видео: Baza / T.me

На египетском курорте Дахаб трехметровая акула напала на девушку.

Очевидцы рассказали, что она укусила египтянку за плечо и, возможно, откусила руку. Как пишет издание El Fagr, девушку удалось достать из воды и передать медикам. Сейчас она находится под присмотром врачей, ее состояние — стабильное.

Ясмин Фуад, министр окружающей среды Египта, сообщил, что специальные службы принимают «экстренные меры по оценке ситуации и выявлению причин такого поведения хищника».

В июне акула загрызла россиянина в Хургаде. Молодой человек погиб, мы рассказывали всё, что о нем известно. После этого пляж закрыли, а акулу поймали.

Прочитайте инструкцию о том, как спастись от акулы, а также разбор эксперта о том, кто виноват в трагедии.

ЕгипетАкулаНападение акулыДевушкаУкусКурорт
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