«Стали выпускать шасси и они заскрипели». Жительница Убинского района — о приземлении самолета в поле

Местная жительница Убинского района Новосибирской области стала свидетельницей экстренной посадки самолета. Она рассказала об этом редакции НГС.
По ее словам, борт сел в селе Московка, в нескольких километрах от самой Убинки. До этого самолет кружил над селом Раисино, но там полей мало.
— Стали выпускать шасси и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. — объясняет местная жительница. — Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым.
По словам жительницы, пассажиры приземлились в 9:45, а в 11:00 в Доме культуры уже были организованы столы. Сейчас медики и социальные службы ведут списки, переписывают людей и распределяют направления.
Она отмечает, что сотрудники организовывают автобусы из села в Новосибирск, а также планируют запустить скоростную электричку до Омска.
— Люди ходят, улыбаются, — объясняет местная жительница.
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