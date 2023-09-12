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СрочноАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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Посадка самолета в поле

«Стали выпускать шасси и они заскрипели». Жительница Убинского района — о приземлении самолета в поле

Для пострадавших хотят запустить электричку до Омска и автобусы до Новосибирска

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Жительница отмечает, что самолет долго кружил над селом Раисино

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Местная жительница Убинского района Новосибирской области стала свидетельницей экстренной посадки самолета. Она рассказала об этом редакции НГС.

По ее словам, борт сел в селе Московка, в нескольких километрах от самой Убинки. До этого самолет кружил над селом Раисино, но там полей мало.

— Стали выпускать шасси и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. — объясняет местная жительница. — Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым.

По словам жительницы, пассажиры приземлились в 9:45, а в 11:00 в Доме культуры уже были организованы столы. Сейчас медики и социальные службы ведут списки, переписывают людей и распределяют направления.

Она отмечает, что сотрудники организовывают автобусы из села в Новосибирск, а также планируют запустить скоростную электричку до Омска.

— Люди ходят, улыбаются, — объясняет местная жительница.

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Все, что известно об инциденте мы собираем в режиме онлайн.

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