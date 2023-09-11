«Пришел, надев маску». Главное о нападении подростка на школу в Ростовской области. На хуторе нет полиции

Утром 11 сентября девятиклассник напал на сотрудников школы хутора Красный Десант, не пустивших его в учреждение с ножом. Ранены трое взрослых и сам подросток. Всё, что известно о происшествии к этому часу, — в обзоре наших коллег из 161.RU.
Что случилось
11 сентября в 07:50 в единственную школу хутора Красный Десант Неклиновского района попытался войти девятиклассник с ножом. Подростка остановила вахтерша и дежурная учительница. Его вытеснили на улицу, где дедушка первоклассницы помог обезоружить нападавшего.
По информации источника 161.RU в силовых структурах, после произошедшего у подростка случился приступ эпилепсии. Напавшему врачи забинтовали руки — он получил травмы, когда у него пытались выбить нож из рук.
Пожилой мужчина, обезоруживший школьника, госпитализирован в таганрогскую БСМП. Собеседник редакции в органах заявил, что его состояние тяжелое.
СК возбудил против подростка дело по статье о покушении на убийство.
Губернатор Василий Голубев утром заявил, что состояние всех получивших ранения — легкой степени тяжести. Но, как выяснилось позже, дедушка первоклассницы получил шесть ножевых ранений. Мужчина оказался на операционном столе.
Другие пострадавшие школе — вахтерша и дежурная учительница. У обеих — порезы рук. Задерживать нападавшего пришлось гражданским. Как выяснилось, полицейские не смогли бы прибыть к школе оперативно — пункт МВД в хуторе Красный Десант расформирован из-за нехватки кадров. Экипаж на место происшествия выехал из соседнего хутора Покровский.
Что известно о нападавшем
По словам источника редакции, нападавший состоит на психиатрическом учете. В медкарте девятиклассника стоит отметка о шизофренических отклонениях легкой степени. Подросток живет с бабушкой и дедушкой. Его отец — участник СВО, мать работает педагогом, но живет в другом месте.
Знакомые охарактеризовали девятиклассника, устроившего поножовщину, как замкнутого и неконфликтного человека. Одноклассники и родители других учеников рассказали, что у подростка были трудности в общении и плохо складывались отношения с другими людьми.
— Он состоял в юнармии, соцсетями не пользовался. Нормально не разговаривал, дефект в речи был серьезный. Мог подойти и сказать: «Не споткнись об потолок». И потом навязывался. Непонятное общение, но его было жалко, — рассказала 161.RU одноклассница нападавшего. — Одноклассники не издевались, да и старшеклассники тоже.
Сосед семьи девятиклассника Николай заявил, что парень не вел себя как-то необычно, мог помочь по хозяйству. Младший брат нападавшего дружит с сыном Николая, они вместе ходили на море.
Другая соседка рассказала, что мама подростка живет не в Красном Десанте, «но приезжает». Дедушку и бабушку девятиклассника охарактеризовала как образованных людей, которые за «детьми смотрят хорошо», но посторонних «могут и матом послать».
Мнение психиатра
Взрослые зачастую поздно реагируют на определенные проявления в поведении подростков, отметила в беседе с корреспондентом 161.RU психиатр высшей категории, главврач медицинского центра «Феникс» Ольга Бухановская.
— Это проблема нашего общества, которое абсолютно безграмотно в плане психиатрии, в плане того, как проявляются психические заболевания, когда стоит обращаться к врачам-психиатрам. Болезненное состояние не развивается в один-два дня, а может развиваться в течение нескольких недель или даже месяцев. Вот что мы все можем прозевать. Прозевали взрослые, которые находятся вокруг этого мальчика, и может быть даже врачи или психологи, которые его видели за последние несколько недель. Вот о чем говорить надо. Нужно уважать психиатрию и не бояться идти к специалистам, — считает Бухановская.
Реакция властей
Первым об инциденте сообщил губернатор. Василий Голубев заявил, что ученик 9-го класса страдает психическим заболеваниям. На место происшествия выехал глава Неклиновского района Василий Даниленко. Он анонсировал совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних.
В школу приехал начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин. По его словам, занятия идут штатно, с детьми работает бригада психологов.
— Сегодня с нашим учеником произошла беда. Мы не понимаем пока, в каком он был состоянии, но состояние, с нашей точки зрения, было, кажется, болезненным каким-то. Что ребенок так себя проявил, он пришел в образовательную организацию, надев маску. На входе ему препятствовали вахтер и дежурный учитель, тогда он достал нож, оказал сопротивление. Его выдворили за двери школы при помощи одного дедушки, который привел дитя в школу. Школа была закрыта, сработали все службы: МЧС, Росгвардия, полиция, пожарные были — все были. Дети были у нас на втором этаже, прорыва никакого не случилось. Сработали все оперативно.
В министерстве образования Ростовской области добавили, что избежать жертв удалось благодаря слаженным действиям сотрудников и родителей.
Всю оперативную информацию о происшествии читайте в онлайн-трансляции — в Красном Десанте работают наши корреспонденты.