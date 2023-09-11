«Пришел, надев маску». Главное о нападении подростка на школу в Ростовской области. На хуторе нет полиции

По информации источника 161.RU в силовых структурах, после произошедшего у подростка случился приступ эпилепсии. Напавшему врачи забинтовали руки — он получил травмы, когда у него пытались выбить нож из рук.



Пожилой мужчина, обезоруживший школьника, госпитализирован в таганрогскую БСМП. Собеседник редакции в органах заявил, что его состояние тяжелое.

