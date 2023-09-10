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СрочноСалон цветов заявил о попытке обмана с 5 тысячами
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Достала 5 тысяч, а после убрала: администратор новосибирского магазина цветов обвинила клиентку в обмане

По ее словам, покупательница хотела получить сдачу, но не отдала деньги

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По словам сотрудницы, после того, как продавец предложила посмотреть камеры, покупательница быстро ушла

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Администратор цветочного магазина FloFlowers на улице Софийской 1а/1 заявила, что продавца хотела обмануть посетительница. По ее словам, девушка решила купить цветы и сообщила, что у нее есть только 5 тысяч рублей, а после начала забалтывать сотрудника и спрятала купюру.

Как рассказала НГС администратор магазина, которая просила не называть ее имя, женщина пришла за цветами 8 сентября. Она хотела, чтобы флорист собрала ей самый дешевый букет и украсила простой упаковкой.

— Флорист начала собирать букет и женщина спросила, будет ли сдача с 5 тысяч рублей, показала купюру. Сотрудник ответила, что сдача будет и продолжила оформлять букет. Девушка решила достать мелочь, чтобы получить ровную сдачу, — объяснила администратор.

По словам администратора, пока флорист считала на калькуляторе точную сдачу, девушка протянула сотруднику мелочь и ждала пока ей отдадут деньги. Флорист сказала, что сибирячка не отдала ей 5 тысяч рублей.

— Девушка возмутилась, тогда флорист сказала, что позвонит мне и посмотрит по камерам давала ли девушка деньги или нет. После чего девушка убежала из магазина, — рассказала администратор.

В полицию о случившемся работники сообщать не стали, но предупредили сотрудников соседних магазинов об этом инциденте.

Видео с тем, как девушка предположительно решила обмануть продавца опубликовали в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте», на кадрах видно, что девушка действительно заходит в магазин, осматривает цветы и общается с флористом. После она достает купюру и убирает ее обратно в кошелек. Полное видео в паблике не опубликовали, лицо девушки на кадрах не видно, так как она была в шляпе.

В марте мужчина похитил букет в цветочном салоне на улице Станиславского. Он схватил цветы с прилавка и скрылся.

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