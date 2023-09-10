Достала 5 тысяч, а после убрала: администратор новосибирского магазина цветов обвинила клиентку в обмане

— Флорист начала собирать букет и женщина спросила, будет ли сдача с 5 тысяч рублей, показала купюру. Сотрудник ответила, что сдача будет и продолжила оформлять букет. Девушка решила достать мелочь, чтобы получить ровную сдачу, — объяснила администратор.

По словам администратора, пока флорист считала на калькуляторе точную сдачу, девушка протянула сотруднику мелочь и ждала пока ей отдадут деньги. Флорист сказала, что сибирячка не отдала ей 5 тысяч рублей.