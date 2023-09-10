Достала 5 тысяч, а после убрала: администратор новосибирского магазина цветов обвинила клиентку в обмане

Администратор цветочного магазина FloFlowers на улице Софийской 1а/1 заявила, что продавца хотела обмануть посетительница. По ее словам, девушка решила купить цветы и сообщила, что у нее есть только 5 тысяч рублей, а после начала забалтывать сотрудника и спрятала купюру.
Как рассказала НГС администратор магазина, которая просила не называть ее имя, женщина пришла за цветами 8 сентября. Она хотела, чтобы флорист собрала ей самый дешевый букет и украсила простой упаковкой.
— Флорист начала собирать букет и женщина спросила, будет ли сдача с 5 тысяч рублей, показала купюру. Сотрудник ответила, что сдача будет и продолжила оформлять букет. Девушка решила достать мелочь, чтобы получить ровную сдачу, — объяснила администратор.
По словам администратора, пока флорист считала на калькуляторе точную сдачу, девушка протянула сотруднику мелочь и ждала пока ей отдадут деньги. Флорист сказала, что сибирячка не отдала ей 5 тысяч рублей.
— Девушка возмутилась, тогда флорист сказала, что позвонит мне и посмотрит по камерам давала ли девушка деньги или нет. После чего девушка убежала из магазина, — рассказала администратор.
В полицию о случившемся работники сообщать не стали, но предупредили сотрудников соседних магазинов об этом инциденте.
Видео с тем, как девушка предположительно решила обмануть продавца опубликовали в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте», на кадрах видно, что девушка действительно заходит в магазин, осматривает цветы и общается с флористом. После она достает купюру и убирает ее обратно в кошелек. Полное видео в паблике не опубликовали, лицо девушки на кадрах не видно, так как она была в шляпе.
В марте мужчина похитил букет в цветочном салоне на улице Станиславского. Он схватил цветы с прилавка и скрылся.