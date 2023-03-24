«Чуть бабушку не сбил»: новосибирец украл букет цветов на Станиславского — его ищет полиция

Неизвестный мужчина похитил букет в цветочном салоне на улице Станиславского. Как сообщил НГС руководитель магазина Александр, инцидент произошел днем 24 марта. Новосибирец схватил букет цветов с прилавка магазина и скрылся.
— Он попросил флориста достать букет из холодильного оборудования. Она принесла, на что тот ответил: «Соберите еще». Сотрудника пошла за цветами, а он схватил букет и убежал, — рассказал руководитель магазина. — Побежал по Станиславского, чуть бабушку не сбил.
По словам мужчины, стоимость букета цветов составила 2180 рублей, он состоял из роз, хризантем и других растений. Руководитель цветочного магазина написал заявление в полицию.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что заявление в полицию поступило.
— Заявление было зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по установлению и розыску подозреваемого, — сообщили в ведомстве.