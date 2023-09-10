«О смерти узнали из интернета». Молодого бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы

На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого бойца из Пермского края. На этом настояли его родственники, которые узнали о смерти 22-летнего парня только спустя три месяца. Они сами отыскали могилу и собрали документы, чтобы перевезти тело погибшего на малую родину. Сестра военнослужащего рассказала E1.RU, через что пришлось пройти ее семье, чтобы добиться эксгумации. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU
Денис Димиев погиб 4 февраля 2023 года. Но его близким об этом никто не сообщил. Они безуспешно пытались выйти на связь с бойцом и каждый день набирали ЧВК. В ответ слышали только одно: «Если вам никто не звонит — радуйтесь. Значит, всё хорошо».
— Мы узнали о его смерти просто из интернета. Я забила фамилию в поисковик и увидела, что брат погиб. Там была фотография его памятника с годами жизни. Мы поискали информацию, где она сделана, и нам выдало, что это на кладбище в Березовском, — рассказала сестра погибшего Елена.
На спецоперации, как теперь узнала сестра погибшего, Денис пробыл чуть больше недели. Родители до последнего пытались отговорить его вступать в ряды ЧВК. Ведь парень даже в армию идти не хотел. В 2020 году его осудили за уклонение от воинской службы и выписали штраф в 20 тысяч рублей. Но в колонии, куда он позже попал за хулиганство, внезапно поменял свои взгляды.
— Его там завербовали. До выхода оставалось буквально две недели, — вспоминает сестра. — Его сначала не взяли, потому что 22 лет не было. Но он дождался, когда исполнилось, и пошел.
Навестив могилу погибшего, родные отправились в представительство ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить, почему их бойца похоронили в другом регионе. Там им сказали, что так захотел сам Денис. Перед отправкой на СВО он подписал бумаги, где якобы указал это.
— Они нам сказали, что он хотел быть похоронен на Аллее Славы с другими бойцами, но мы очень сильно в этом сомневаемся. С вероятностью 99% он не указывал этого в завещании, — говорит Елена. — Эти бумаги нам не дали почитать, только помахали перед лицом. Сказали, что мы плохие родственники, потому что в графе «Контакты» он поставил прочерк.
Добиваться перезахоронения родственники отправились в Следственный комитет в Березовском Свердловской области. Там им подсказали, какие бумаги нужно собрать для этого. Они предоставили справку о том, что в Перми у них есть место для новой могилы, и взяли разрешение на эксгумацию у администрации кладбища, где покоился боец. На раскопку могилы, транспортировку тела и новые похороны в Перми семья потратила около 200 тысяч рублей.
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— Нам очень повезло, что мы успели до реконструкции кладбища, потому что сейчас там устанавливают новые памятники и хотят всё забетонировать. Еще немного — и мы вообще ничего бы не добились. Или это обошлось бы нам гораздо дороже, — говорит Елена.
E1.RU рассказывал, как на этом же кладбище провели эксгумацию погибшего челябинца. Родственники тоже узнали о его смерти уже после похорон и перевезли тело в родной город. На прошлой неделе на кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом привезли целую фуру новых памятников.
Ранее мы рассказывали, как жители Березовского возмущались из-за плохого состояния могил. Прочитайте репортаж с этого кладбища.