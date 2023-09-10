«О смерти узнали из интернета». Молодого бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы

Денис Димиев погиб 4 февраля 2023 года. Но его близким об этом никто не сообщил. Они безуспешно пытались выйти на связь с бойцом и каждый день набирали ЧВК. В ответ слышали только одно: «Если вам никто не звонит — радуйтесь. Значит, всё хорошо».

— Мы узнали о его смерти просто из интернета. Я забила фамилию в поисковик и увидела, что брат погиб. Там была фотография его памятника с годами жизни. Мы поискали информацию, где она сделана, и нам выдало, что это на кладбище в Березовском, — рассказала сестра погибшего Елена.