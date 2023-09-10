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Спецоперация на Украине

«О смерти узнали из интернета». Молодого бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы

На эксгумации настояли родственники погибшего

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Дениса Димиева похоронили дважды

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На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого бойца из Пермского края. На этом настояли его родственники, которые узнали о смерти 22-летнего парня только спустя три месяца. Они сами отыскали могилу и собрали документы, чтобы перевезти тело погибшего на малую родину. Сестра военнослужащего рассказала E1.RU, через что пришлось пройти ее семье, чтобы добиться эксгумации. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU

Денис Димиев погиб 4 февраля 2023 года. Но его близким об этом никто не сообщил. Они безуспешно пытались выйти на связь с бойцом и каждый день набирали ЧВК. В ответ слышали только одно: «Если вам никто не звонит — радуйтесь. Значит, всё хорошо».

— Мы узнали о его смерти просто из интернета. Я забила фамилию в поисковик и увидела, что брат погиб. Там была фотография его памятника с годами жизни. Мы поискали информацию, где она сделана, и нам выдало, что это на кладбище в Березовском, — рассказала сестра погибшего Елена.

Денис погиб в феврале, а его могилу близкие разыскали в мае

Денис погиб в феврале, а его могилу близкие разыскали в мае

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На спецоперации, как теперь узнала сестра погибшего, Денис пробыл чуть больше недели. Родители до последнего пытались отговорить его вступать в ряды ЧВК. Ведь парень даже в армию идти не хотел. В 2020 году его осудили за уклонение от воинской службы и выписали штраф в 20 тысяч рублей. Но в колонии, куда он позже попал за хулиганство, внезапно поменял свои взгляды.

— Его там завербовали. До выхода оставалось буквально две недели, — вспоминает сестра. — Его сначала не взяли, потому что 22 лет не было. Но он дождался, когда исполнилось, и пошел.

Денису было всего 22 года

Денису было всего 22 года

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Навестив могилу погибшего, родные отправились в представительство ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить, почему их бойца похоронили в другом регионе. Там им сказали, что так захотел сам Денис. Перед отправкой на СВО он подписал бумаги, где якобы указал это.

— Они нам сказали, что он хотел быть похоронен на Аллее Славы с другими бойцами, но мы очень сильно в этом сомневаемся. С вероятностью 99% он не указывал этого в завещании, — говорит Елена. — Эти бумаги нам не дали почитать, только помахали перед лицом. Сказали, что мы плохие родственники, потому что в графе «Контакты» он поставил прочерк.

Это новая могила бойца в Перми

Это новая могила бойца в Перми

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Добиваться перезахоронения родственники отправились в Следственный комитет в Березовском Свердловской области. Там им подсказали, какие бумаги нужно собрать для этого. Они предоставили справку о том, что в Перми у них есть место для новой могилы, и взяли разрешение на эксгумацию у администрации кладбища, где покоился боец. На раскопку могилы, транспортировку тела и новые похороны в Перми семья потратила около 200 тысяч рублей.

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— Нам очень повезло, что мы успели до реконструкции кладбища, потому что сейчас там устанавливают новые памятники и хотят всё забетонировать. Еще немного — и мы вообще ничего бы не добились. Или это обошлось бы нам гораздо дороже, — говорит Елена.

E1.RU рассказывал, как на этом же кладбище провели эксгумацию погибшего челябинца. Родственники тоже узнали о его смерти уже после похорон и перевезли тело в родной город. На прошлой неделе на кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом привезли целую фуру новых памятников.

Ранее мы рассказывали, как жители Березовского возмущались из-за плохого состояния могил. Прочитайте репортаж с этого кладбища.

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