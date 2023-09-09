296 погибших: показываем, как страшное землетрясение уничтожило Марокко

Сегодня ночью, в 01:11 мск, в Марокко началось сильное землетрясение, унесшее жизни сотен человек. Как сообщает Associated Press, эпицентр находился в 70 километрах от Марракеша.
Министерство внутренних дел Марокко заявило утром о 296 погибших. Еще 153 человека ранены и находятся в больницах. В ведомстве также отметили, что сильнее всего пострадали территории за пределами городов и поселков.
Местные жители начали публиковать видео с места катастрофы. Пострадали многие жилые здания, обломки домов сыпались на припаркованные автомобили.
Также пострадала одна из самых знаменитых достопримечательностей города — мечеть Кутубия, построенная в XII веке.
Глава города Талат Ньякуб заявил, что сейчас власти работают над расчисткой дорог в провинции Аль-Хауз, чтобы обеспечить проезд машинам скорой помощи. Властям потребуется время, чтобы оценить ущерб от землетрясения.