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296 погибших: показываем, как страшное землетрясение уничтожило Марокко

Катаклизм магнитудой 6,8 зафиксировали на севере Африки

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На то, чтобы оценить весь ущерб, потребуется время, заявили в правительстве Марокко

На то, чтобы оценить весь ущерб, потребуется время, заявили в правительстве Марокко

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Сегодня ночью, в 01:11 мск, в Марокко началось сильное землетрясение, унесшее жизни сотен человек. Как сообщает Associated Press, эпицентр находился в 70 километрах от Марракеша.

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Видео: Коммерсант / T.me

Министерство внутренних дел Марокко заявило утром о 296 погибших. Еще 153 человека ранены и находятся в больницах. В ведомстве также отметили, что сильнее всего пострадали территории за пределами городов и поселков.

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Видео: RT на русском / T.me

Местные жители начали публиковать видео с места катастрофы. Пострадали многие жилые здания, обломки домов сыпались на припаркованные автомобили.

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Видео: RT на русском / T.me

Также пострадала одна из самых знаменитых достопримечательностей города — мечеть Кутубия, построенная в XII веке.

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Видео: Коммерсант / T.me

Глава города Талат Ньякуб заявил, что сейчас власти работают над расчисткой дорог в провинции Аль-Хауз, чтобы обеспечить проезд машинам скорой помощи. Властям потребуется время, чтобы оценить ущерб от землетрясения.

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Видео: РИА Новости / T.me

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Видео: Война с фейками / T.me

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МароккоЗемлетрясениеКатастрофаПриродные катаклизмыПострадавшиеАфрика
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