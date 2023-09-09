«Работали всё лето, а что будем кушать?»: в Новосибирске затопило овощехранилище — что ответили в мэрии

В Новосибирске затопило овощехранилище гаражно-строительного кооператива «Сигнал» на улице Кропоткина, 92/2. В начале августа ливневая вода затекла в подвалы, и теперь владельцы не могут хранить там овощи.
В каморках скопилась вода, некоторые ушли под землю. Хозяева не могут подойти к хранилищам из-за затопления. По словам владельца гаража, дождевая вода топит подвалы ГСК с 2021 года.
— У нас по территории гаражей проходит ливневая канализация — со всех дворов вода к нам идет, мы как бы в яме находимся. В 2021 году, когда начали возводить новый дом по соседству, построили коллектор, но нам врезку не сделали, и стекающая вода никуда не уходит, — рассказал НГС хозяин гаража Игорь Калугин.
Чтобы решить проблему, собственники обращались в мэрию и МП «Метро МиР», которой и принадлежит ливневая канализация, проходящая под гаражами. В прошлом году власти ответили, что «Метро Мир» планирует переустроить коллектор до 1 апреля 2022 года. Документ есть в распоряжении НГС.
— А воз и ныне там! Сейчас осень, сезон заготовок, а люди не могут попасть в овощехранилище. Сейчас надо заготовки складывать, а некуда. Люди работали всё лето, а что они кушать будут? — сетует Игорь Калугин.
В департаменте транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии журналисту НГС пояснили: чтобы решить проблему, представителям гаражей нужно обратиться в «Метро МиР» для получения условий на присоединение к ливневой канализации. И затем, когда сотрудники получат технические условия, они сделают проект и построят сеть для ГСК «Сигнал» за счет собственников.
По словам Игоря Калугина, такой выход из ситуации собственников не устраивает. Он обратился в прокуратуру и записался на личный прием к мэру.
Ранее корреспондент НГС сообщал о том, как пятиэтажку на Геодезической затапливает кипятком. Там трескаются стены и осыпаются потолки.