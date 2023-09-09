«Работали всё лето, а что будем кушать?»: в Новосибирске затопило овощехранилище — что ответили в мэрии

В каморках скопилась вода, некоторые ушли под землю. Хозяева не могут подойти к хранилищам из-за затопления. По словам владельца гаража, дождевая вода топит подвалы ГСК с 2021 года.

— У нас по территории гаражей проходит ливневая канализация — со всех дворов вода к нам идет, мы как бы в яме находимся. В 2021 году, когда начали возводить новый дом по соседству, построили коллектор, но нам врезку не сделали, и стекающая вода никуда не уходит, — рассказал НГС хозяин гаража Игорь Калугин.

