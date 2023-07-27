Пятиэтажку на Геодезистов затапливает кипятком: стены трескаются, потолки осыпаются — видео коммунального ада

Утро 27 июля у жителей пятиэтажки на Геодезической, 13 в Новосибирске выдалось горячим: подвалы первых двух подъездов затопило кипятком. По словам старшего по дому Александра Димитрюка, такие коммунальные аварии происходят ежегодно.



— Обычно нас топит кипятком во время испытаний теплосетей. Это происходит с 2018-го года. Куда мы только не жаловались: в мэрию, управляющую компанию, ЖЭУ, в «СГК». Временно проблема устраняется: воду откачивают, ставят заплату на трубе, но все это до очередного прорыва. Все повторяется заново, как в фильме «День сурка», — рассказал НГС Димитрюк.

