Пятиэтажку на Геодезистов затапливает кипятком: стены трескаются, потолки осыпаются — видео коммунального ада

Испытания теплосетей для большинства выливаются в неудобство в виде нескольких дней мытья в холодной или подогретой воде. Для жителей пятиэтажки в двух минутах ходьбы от станции метро «Студенческая» все иначе: здесь люди думают, пронесет ли их на этот раз или нет. Последствия коммунальных аварий, а они происходят с незавидной регулярностью, видны на здании, в квартирах и подъездах. Сегодня выходящим на работу людям в лицо били потоки пара — подвал затопило кипятком, а уровень воды составил почти полметра. Подробности — в репортаже НГС.
Утро 27 июля у жителей пятиэтажки на Геодезической, 13 в Новосибирске выдалось горячим: подвалы первых двух подъездов затопило кипятком. По словам старшего по дому Александра Димитрюка, такие коммунальные аварии происходят ежегодно.
— Обычно нас топит кипятком во время испытаний теплосетей. Это происходит с 2018-го года. Куда мы только не жаловались: в мэрию, управляющую компанию, ЖЭУ, в «СГК». Временно проблема устраняется: воду откачивают, ставят заплату на трубе, но все это до очередного прорыва. Все повторяется заново, как в фильме «День сурка», — рассказал НГС Димитрюк.
Утром уровень кипятка, залившего подвал, превысил 40 см. В ЖЭУ подтвердили, что такое ЧП для Геодезической, 13 — не редкость.
— С периодичностью раз в год случаются такие затопления. Причину утечек обычно устраняют теплосети (имеется в виду «СГК». — Прим. ред.), так как аварии на их коммуникациях происходят, — сообщила НГС инженер ЖЭУ «РЭС-1» ЭУ-21 Ирина Кузьмина. — Причину сегодняшнего затопления я вам пока не могу назвать.
При входе в подъезд лицо обжигают потоки горячего воздуха. Стучимся в квартиру на первом этаже — дверь открывает пожилая женщина.
— Меня зовут Тамара Роженцева, я тут живу очень давно. Когда подвал топит, мы открываем все окна в квартире, чтобы можно было дышать, — говорит хозяйка квартиры.
Женщина показывает осыпающиеся потолки в прихожей и спальне и трещины в стенах. А также акты о схожих коммунальных авариях — они датированы 2018-ым и 2019-ом годами.
— Жилой дом был затоплен водой из тепловой камеры СГК, уровень воды в подвале — примерно 50 см. Слесари-сантехники откачали воду, — указано в акте от 18 ноября 2019 года.
По словам старшего по дому, здание все это время постепенно разрушается.
— Нам более четырех лет назад установили маячки в подъездах, квартирах и на внешней стороне дома. Часть маячков треснула, но глобально ничего не решается, — добавил Александр Дмитрюк.
Пока мы разговариваем с жителями, коммунальщики в форме СГК откачивают воду из подвала в канализационный люк. Мы насчитали два десятка дыр в видавшем виды рукаве — струйки горячей воды заливают клумбу, стоящие на улице жители дома с грустью поглядывают на цветы.
— Мы проверили тепловую камеру и канал нашей теплосети — нигде воды не обнаружили. Более того, теплосеть в настоящее время отключена для устранения дефекта. Сейчас обследуем коммуникации дома, чтобы выявить источник выхода воды. Если повреждены внутридомовые коммуникации, провести ремонт обязана управляющая организация, — такой комментарий НГС предоставили в СГК. — О результатах обследования вам сообщим дополнительно.
В управляющей компании «Служба заказчика Ленинского района» заявили, что полученный НГС комментарий СГК не отражает действительности.
— При первом обследовании сегодня не было выявлено аварий на тепловых магистралей. Но мы настояли на дополнительном и увидели стоящую воду в одной из тепловых камер СГК. Нами составлен акт, подписанный обеими сторонами. Предположу, что аварию вызвали испытания теплосетей, которые проводились в минувшие сутки, — заявил НГС директор по безопасности «Службы заказчика» Денис Салтыков. В подтверждение своих слов он предоставил НГС копию акта.
Представитель управляющей компании также отметил, что заявления о том, что дом разрушается, тоже некорректны.
— Маяки были установлены еще в 2013-ом году — тогда тоже регулярно были подтопления, но часть магистралей починили. Несколько лет назад подобные ситуации начали повторяться. Отмечу, что состояние маячков за 10 лет не изменилось, а дом имеет стабильную усадку. Но не исключено, что сегодняшнее ЧП это изменит в худшую сторону, — добавил Салтыков.
На момент публикации материала на участке теплосести неподалеку от пятиэтажки начались ремонтные работы. В СГК уже после выхода материала добавили уточнение.
— Вероятно, вода попала в подвал через смежные коммуникации. С наших каналов поступления не было. Но устранять кому-то нужно проблему, поэтому мы приступили к работам, — так прокомментировали в СГК заявление управляющей компании.
Ранее НГС показал, как жители двухэтажки на Калинина не один десяток лет ждут капитального ремонта или расселения из ветхих квартир. 15 лет назад город выделил деньги на капремонт, нашел подрядчика и обозначил сроки — до конца 2008 года. Однако работы так и не начались. А сам дом начал разваливаться на глазах.