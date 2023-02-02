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Проблема

«Разваливается на глазах!» Дом на Калинина почти год живет без УК — люди ставят вёдра в дождь и 15 лет ждут обещанный ремонт

Дом внесен в реестр ветхого жилья в 1993-м, но аварийным его признают не ранее 2025 года

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Дом достроили в 1959 году

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Жители двухэтажки на Калинина не один десяток лет ждут капитального ремонта или расселения из ветхих квартир. 15 лет назад город выделил деньги на капремонт, нашел подрядчика и обозначил сроки — до конца 2008 года. Однако работы так и не начались. По словам жителей, в последние годы дом начал разваливаться на глазах, а управляющие компании бегут с него как крысы с тонущего корабля. Здание имеет степень износа более 70% еще с 1993 года, однако принципиальное решение проблемы чиновники откладывают еще минимум на 3 года. Подробности — в материале НГС.

Летом 2022 года жильцы дома 1959 года постройки на улице Калинина, 75 остались без управляющей компании. С ними это не впервые: за обслуживание ветхого дома не желает браться никто: несколько лет назад предыдущая УК ООО «НЖК» была оштрафована на 200 тысяч рублей после проверки ГЖИ и лишилась лицензии. Ей на смену пришла муниципальная управляющая компания «МУК», но и та надолго не задержалась. Жизнь обитателей дома становится хуже с каждым годом, капитального ремонта не было с момента постройки, да и текущий не проводился много лет, говорят они.

— За 50 лет, что я здесь живу, — никакого ремонта: максимум потолки побелят! А наш дом попросту разрушается: с потолка течет, отмостки завалены снегом, в подвале творится кошмар сущий. Крыша не чистится, сосульки висят, выходить страшно! У нас в доме одни инвалиды да старики, заниматься этим попросту некому! — рассказала НГС Эва Рыбалко.

В каждой квартире второго этажа стоят такие вёдра во время осадков

В каждой квартире второго этажа стоят такие вёдра во время осадков

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Уход управляющей компании, помимо усугубления коммунальных бед, принес новую проблему: куда-то исчезла домовая книга. Теперь льготники (в доме их почти половина), столкнулись с проблемой при подаче документов на пособия.

— Я инвалид третьей группы, состою на учете в МБУ КЦСОН Заельцовского района. Мне необходимо выписку из домовой книги предъявлять регулярно соцзащите, что сделать стало невозможно. С грехом пополам я выплаты получаю, но теперь это стало хождением по мукам, — рассказала Елена Мельникова.

Жильцы неоднократно обращались в мэрию, районную администрацию, прокуратуру, ГЖИ и правительство с просьбой о помощи: признать дом аварийным, расселить, назначить управляющую компанию, сделать или субсидировать капитальный или хотя бы текущий ремонт.

Подвал дома напоминает декорацию для военного фильма

Подвал дома напоминает декорацию для военного фильма

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Надежда на улучшение ситуации забрезжила в 2008 году: город выделил деньги на капитальный ремонт здания. Работы должны были начаться в июне и закончиться к декабрю, даже подрядчик был определен. Однако в последний момент что-то пошло не так, ремонт не состоялся. Табличку о капремонте снимать не стали, оставили на память.

— Рядом с нашим домом строили многоэтажку. Сначала собирались нас расселить, потом передумали, пообещали капремонт сделать. Но и этого не произошло: как нам потом объясняли чиновники, выделенные нам деньги отправили на ремонт другого дома, — вспоминает Эва Рыбалко.

15 лет эта табличка висит как немой укор должностным лицам, нарушившим обещание сделать капремонт

15 лет эта табличка висит как немой укор должностным лицам, нарушившим обещание сделать капремонт

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Дом был внесен в реестр аварийного жилья, еще в 1993 году его износ превышал 70%. Но здание до сих пор не признано непригодным для проживания. Чиновники предлагают обитателям запастись терпением на несколько лет.

— Учитывая, что многоквартирный дом имеет степень износа свыше 70%, объект исключен из региональной программы капитального ремонта. Согласно плану мероприятий, принято решение о признании аварийным дома № 75 по ул. Калинина в 2025 году, — говорится в ответе правительства Новосибирской области на жалобы жильцов от марта 2018 года.

Решение вопроса в 2025 году жители ветхого дома ставят под сомнение.

— Когда по нашим жалобам приезжали сотрудники профильного департамента мэрии и ГЖИ, я говорила им насчет плана мэрии о признании дома аварийным в 2025-м, о котором нам сообщило правительство. Мне в ответ улыбались, говорили, что такого плана на самом деле нет, — говорит Елена Мельникова.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить причины ухода муниципальной УК из дома и отмены капремонта, а также обозначить и планы по признанию его аварийным и расселению. На момент публикации материала ответа на поступило, в случае его получения материал будет дополнен.

Эксперт «Общероссийского народного фронта» Сергей Аверьяскин предположил, что чиновники уклоняются от обязанностей по отношению к жильцам двухэтажки.

— Орган местного самоуправления по Жилищному кодексу обязан инициировать проведение собрания жильцов для выбора способа управления: управляющая компания, товарищество собственников жилья либо непосредственный способ (самостоятельный, относится к домам с менее чем 30 квартирами). Если собрание не состоялось, администрация должна объявить конкурс. Вероятно, такой дом никто не захочет брать, тогда орган местного управления назначает временную организацию, которая будет заниматься обслуживанием и содержанием. Так поступили с ветхими двухквартирными домами на Бердском шоссе, — прокомментировал НГС ситуацию Аверьяскин.

Ранее НГС рассказывал о том, как живут в самом старом аварийном доме Новосибирска — среди элитных высоток тихого центра.

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