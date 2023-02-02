«Разваливается на глазах!» Дом на Калинина почти год живет без УК — люди ставят вёдра в дождь и 15 лет ждут обещанный ремонт

Жители двухэтажки на Калинина не один десяток лет ждут капитального ремонта или расселения из ветхих квартир. 15 лет назад город выделил деньги на капремонт, нашел подрядчика и обозначил сроки — до конца 2008 года. Однако работы так и не начались. По словам жителей, в последние годы дом начал разваливаться на глазах, а управляющие компании бегут с него как крысы с тонущего корабля. Здание имеет степень износа более 70% еще с 1993 года, однако принципиальное решение проблемы чиновники откладывают еще минимум на 3 года. Подробности — в материале НГС.
Летом 2022 года жильцы дома 1959 года постройки на улице Калинина, 75 остались без управляющей компании. С ними это не впервые: за обслуживание ветхого дома не желает браться никто: несколько лет назад предыдущая УК ООО «НЖК» была оштрафована на
— За 50 лет, что я здесь живу, — никакого ремонта: максимум потолки побелят! А наш дом попросту разрушается: с потолка течет, отмостки завалены снегом, в подвале творится кошмар сущий. Крыша не чистится, сосульки висят, выходить страшно! У нас в доме одни инвалиды да старики, заниматься этим попросту некому! — рассказала НГС Эва Рыбалко.
Уход управляющей компании, помимо усугубления коммунальных бед, принес новую проблему: куда-то исчезла домовая книга. Теперь льготники (в доме их почти половина), столкнулись с проблемой при подаче документов на пособия.
— Я инвалид третьей группы, состою на учете в МБУ КЦСОН Заельцовского района. Мне необходимо выписку из домовой книги предъявлять регулярно соцзащите, что сделать стало невозможно. С грехом пополам я выплаты получаю, но теперь это стало хождением по мукам, — рассказала Елена Мельникова.
Жильцы неоднократно обращались в мэрию, районную администрацию, прокуратуру, ГЖИ и правительство с просьбой о помощи: признать дом аварийным, расселить, назначить управляющую компанию, сделать или субсидировать капитальный или хотя бы текущий ремонт.
Надежда на улучшение ситуации забрезжила в 2008 году: город выделил деньги на капитальный ремонт здания. Работы должны были начаться в июне и закончиться к декабрю, даже подрядчик был определен. Однако в последний момент что-то пошло не так, ремонт не состоялся. Табличку о капремонте снимать не стали, оставили на память.
— Рядом с нашим домом строили многоэтажку. Сначала собирались нас расселить, потом передумали, пообещали капремонт сделать. Но и этого не произошло: как нам потом объясняли чиновники, выделенные нам деньги отправили на ремонт другого дома, — вспоминает Эва Рыбалко.
Дом был внесен в реестр аварийного жилья, еще в 1993 году его износ превышал 70%. Но здание до сих пор не признано непригодным для проживания. Чиновники предлагают обитателям запастись терпением на несколько лет.
— Учитывая, что многоквартирный дом имеет степень износа свыше 70%, объект исключен из региональной программы капитального ремонта. Согласно плану мероприятий, принято решение о признании аварийным дома
Решение вопроса в 2025 году жители ветхого дома ставят под сомнение.
— Когда по нашим жалобам приезжали сотрудники профильного департамента мэрии и ГЖИ, я говорила им насчет плана мэрии о признании дома аварийным в 2025-м, о котором нам сообщило правительство. Мне в ответ улыбались, говорили, что такого плана на самом деле нет, — говорит Елена Мельникова.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить причины ухода муниципальной УК из дома и отмены капремонта, а также обозначить и планы по признанию его аварийным и расселению. На момент публикации материала ответа на поступило, в случае его получения материал будет дополнен.
Эксперт «Общероссийского народного фронта» Сергей Аверьяскин предположил, что чиновники уклоняются от обязанностей по отношению к жильцам двухэтажки.
— Орган местного самоуправления по Жилищному кодексу обязан инициировать проведение собрания жильцов для выбора способа управления: управляющая компания, товарищество собственников жилья либо непосредственный способ (самостоятельный, относится к домам с менее чем 30 квартирами). Если собрание не состоялось, администрация должна объявить конкурс. Вероятно, такой дом никто не захочет брать, тогда орган местного управления назначает временную организацию, которая будет заниматься обслуживанием и содержанием. Так поступили с ветхими двухквартирными домами на Бердском шоссе, — прокомментировал НГС ситуацию Аверьяскин.
Ранее НГС рассказывал о том, как живут в самом старом аварийном доме Новосибирска — среди элитных высоток тихого центра.