«Разваливается на глазах!» Дом на Калинина почти год живет без УК — люди ставят вёдра в дождь и 15 лет ждут обещанный ремонт

Уход управляющей компании, помимо усугубления коммунальных бед, принес новую проблему: куда-то исчезла домовая книга. Теперь льготники (в доме их почти половина), столкнулись с проблемой при подаче документов на пособия.



— Я инвалид третьей группы, состою на учете в МБУ КЦСОН Заельцовского района. Мне необходимо выписку из домовой книги предъявлять регулярно соцзащите, что сделать стало невозможно. С грехом пополам я выплаты получаю, но теперь это стало хождением по мукам, — рассказала Елена Мельникова.

