«Такой взрыв был, мы аж на кроватях подпрыгнули»: очевидцы — о массовой атаке беспилотников

Сегодня ночью над регионами России снова сбили беспилотники. По разным данным, в Подмосковье, Брянской и Ростовской областях уничтожили от пяти до семи дронов.
Наиболее серьезные последствия были в центре Ростова-на-Дону. Местных жителей разбудил мощный взрыв — сбитый беспилотник рухнул напротив штаба Южного военного округа. Обломки повредили несколько машин, а ударная волна выбила окна и двери в соседних зданиях. Как сообщают корреспонденты 161.RU, которые ведут онлайн-трансляцию с места происшествия, единственный пострадавший получил резаные раны ног.
Через два часа после падения беспилотника на место прибыл сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Он сообщил, что участок улицы Пушкинской, куда рухнул дрон, перекрыт.
— Место падения объявлено зоной ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты, — сообщил губернатор Василий Голубев после заседания штаба по ЧС.
Министерство обороны России назвало случившееся «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку».
Очевидцы делились рассказами о том, что произошло: по их словам, в центре города случилось сразу два взрыва.
— Начали оттягивать, потом сразу второй взрыв, капот на нас полетел, потом сразу пожарные приехали, потушили, — сообщил ростовчанин Мурат.
— Взрыв сильнейший, мы выбегаем на улицу, тут уже такая картина была. Второй взрыв — волна огненная выше дома, мы забежали домой и упали на пол, мы не знали, что это такое, — поделилась одна из местных жительниц.
Второй беспилотник сбили над западной окраиной Ростова. Кроме того, сообщается о повреждении здания в Батайске, но причины происшествия не уточняются.
— Такой взрыв был, мы аж на кроватях подпрыгнули, ребенок так напугался. Я думала, с газом что-то случилось, — рассказала местная жительница.
В Брянске обломки сбитого БПЛА повредили остекление ж/д вокзала, привокзальную площадь и несколько автомобилей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что никто не пострадал.
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В Раменском обломки беспилотника упали в районе Десантной улицы, там перекрывали движение. По данным телеграм-канала SHOT, в жилом доме рядом с местом падения выбило стекла. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вводили временные ограничения на полеты, но сейчас работают в штатном режиме.
Прошлая массовая атака беспилотников на регионы России произошла 30 августа. Первые сообщения поступили из Псковской области, затем Минобороны отчиталось о четырех сбитых дронах в Брянской и Орловской областях, а через полчаса — об атаке на Калужскую область. В следующий час дроны сбили над Рязанской областью и Подмосковьем. По подсчетам телеграм-канала SHOT, в общей сложности той ночью над российскими регионами уничтожили как минимум 22 беспилотника.