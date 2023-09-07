«Такой взрыв был, мы аж на кроватях подпрыгнули»: очевидцы — о массовой атаке беспилотников

Прошлая массовая атака беспилотников на регионы России произошла 30 августа. Первые сообщения поступили из Псковской области, затем Минобороны отчиталось о четырех сбитых дронах в Брянской и Орловской областях, а через полчаса — об атаке на Калужскую область. В следующий час дроны сбили над Рязанской областью и Подмосковьем. По подсчетам телеграм-канала SHOT, в общей сложности той ночью над российскими регионами уничтожили как минимум 22 беспилотника.