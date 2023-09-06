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Клубы дыма и языки пламени: в новосибирской пятиэтажке вспыхнул пожар — онлайн с места пожара

Дорогу, где произошло ЧП, оцепили

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В Новосибирске вечером 6 сентября загорелась крыша в пятиэтажном доме в Калининском районе. Из горящего здания эвакуировали 30 человек. На месте возгорания работают 36 пожарных и 11 единиц спецтехники. Редакция НГС в режиме онлайн следит за происходящим.

Павел Пешков

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Пожар вспыхнул в пятиэтажке на улице 2-ой переулок Краснодонский. Предварительная площадь горения 500 квадратных метров.

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