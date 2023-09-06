Из-за сильнейших ливней в Стамбуле начался потоп. Погибли два человека

На крупнейший город Турции, Стамбул, обрушились сильные ливни. Как минимум два человека погибли, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на губернатора Кыркларели Бирол Экиджи. Он заявил, что пострадавшие и погибшие отдыхали в отелях-бунгало.
Из-за непогоды часть дорог превратилась в реки, парализован общественный транспорт. Сильнее всего пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир. В поисковых работах задействованы две сотни людей, вертолеты и автомобили, сообщает РИА Новости.
Местные власти призывают население оставаться дома. Уже поступило больше тысячи обращений от жителей об ущербе.