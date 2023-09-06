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Тема дняПожар вспыхнул в 9-этажном доме. Пострадал человек
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Из-за сильнейших ливней в Стамбуле начался потоп. Погибли два человека

Стихия буквально сносит всё на своем пути

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Сообщается о двух погибших

Видео: «Осторожно, новости»

На крупнейший город Турции, Стамбул, обрушились сильные ливни. Как минимум два человека погибли, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на губернатора Кыркларели Бирол Экиджи. Он заявил, что пострадавшие и погибшие отдыхали в отелях-бунгало.

Из-за непогоды часть дорог превратилась в реки, парализован общественный транспорт. Сильнее всего пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир. В поисковых работах задействованы две сотни людей, вертолеты и автомобили, сообщает РИА Новости.

Местные власти призывают население оставаться дома. Уже поступило больше тысячи обращений от жителей об ущербе.

ПотопСтамбулТурцияЛивни
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