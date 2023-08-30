«Ухожу — у нее истерика»: мать попыталась объяснить, почему выкинула дочь с балкона 5-го этажа, обвинив во всём ребенка и мужа

— А где ваш старший сын? — спросили мы у нее.



— Он там, — Екатерина указала в сторону отдела. — Боюсь, что у меня детей заберут.



На вопрос о том, откуда у нее синяки, женщина ответила даже как-то обывательски:



— Меня муж бьет. Полицию не вызывала, потому что боялась его. Он кулаками бьет. В последний раз побил за то, что выпила немного.



Когда Екатерина сходилась с мужем, говорит, что не знала о его судимости. В городе у женщины нет ни родных, ни друзей. Никого.



— Я не пойду в ту квартиру. Он и Машку (мы изменили имя дочери в интересах ребенка. — Прим. ред.) бил. Вон какой клок волос у нее выдрал. Всё, я пошла писать заявление, — отчеканила Екатерина и двинулась в сторону отдела.



На самом деле, возвращаться домой Екатерине в этот вечер не придется. Она позвонит нам в районе трех часов дня и, рыдая, скажет, что ее положили в больницу из-за камней в желчном пузыре. Попросит привезти ей тапочки и кружку — больше просить ей не у кого. В этом вопросе помогли волонтеры ярославского отделения «Народного фронта». Подключились, в течение часа навестили Екатерину в больнице и привезли продукты, полотенца, кремы и мыло.