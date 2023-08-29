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«Ступени как будто сложились»: сибирячка расшиблась на эскалаторе на «Речном вокзале» — что там произошло

Женщина находится в больнице

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Прислоняться к неподвижной части перил ни в коем случае нельзя

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Пожилая жительница Новосибирска оказалась в больнице после того, как упала на эскалаторе во время поездки на станции метро «Речной вокзал». Сейчас ее готовят к операции и лечат ушибы. Инцидент произошел 27 августа.

— Я сначала повредила руку в маршрутке, когда выходила на остановке, а потом еще и эта ситуация на эскалаторе. Это произошло в воскресенье около 15:00, — объяснила читательница НГС Юлия Михайловна.

Сибирячка поднималась на эскалаторе на станции метро «Речной вокзал».

— Потом ступени резко как будто сложились и я упала грудью вперед. Не могла дышать нормально от боли, — вспоминает женщина.

К ней подбежала сотрудница метрополитена, которая предложила вызвать скорую, но сибирячка попросила вызвать такси и поехала домой. В итоге врачей она вызвала вечером. Сейчас женщина находится в больнице с переломом руки и ушибами.

В мэрии Новосибирска объяснили, как упала сибирячка.

— Лестницы эскалатора сложиться никак не могут. Это технически невозможно. Но инцидент с падением женщины был, — объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска. — Она держалась за ленту перил, которая двигается, и прислонилась к неподвижной части. Этого делать ни в коем случае нельзя.

Из-за того что женщина облокотилась на неподвижную часть, а держалась за движущуюся часть, ее просто кинуло вперед на лестницу.

Сотрудники метро сразу же выключили эскалатор и предложили вызвать скорую помощь, но сибирячка отказалась и уехала на такси.

— Мы просим пассажиров быть внимательными и не облокачиваться на неподвижную часть перил, стоять на эскалаторе нужно прямо и держаться только за подвижную ленту, — напомнили в мэрии.

Утром 14 июня на станции метро в Новосибирске женщина упала на железнодорожные пути.

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МетроНовосибирский метрополитенРечной вокзалЭскалатор
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