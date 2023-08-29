«Ступени как будто сложились»: сибирячка расшиблась на эскалаторе на «Речном вокзале» — что там произошло

— Потом ступени резко как будто сложились и я упала грудью вперед. Не могла дышать нормально от боли, — вспоминает женщина.

К ней подбежала сотрудница метрополитена, которая предложила вызвать скорую, но сибирячка попросила вызвать такси и поехала домой. В итоге врачей она вызвала вечером. Сейчас женщина находится в больнице с переломом руки и ушибами.