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«Ей стало плохо»: женщина упала на пути станции метро «Красный проспект»

Пострадавшей потребовалась помощь врачей

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Инцидент произошел рано утром

Инцидент произошел рано утром

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Утром 14 июня на станции метро в Новосибирске женщина упала на железнодорожные пути. Ее удалось быстро поднять.

— В 08:11 на станции «Красный проспект» на первом пути произошло падение молодой женщины. Ей стало плохо. Ее быстро подняли на платформу, затем вызвали медиков, — рассказал НГС пресс-секретарь МУП «Новосибирский метрополитен» Владимир Кузменкин.

Он уточнил, что девушку не ударило током. График движения метро не изменился.

В прошлом году женщина умерла на станции метро «Речной вокзал». На станции скорой помощи рассказали, что тело вынесли из вагона на платформу без признаков жизни, медики не успели ей помочь.

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