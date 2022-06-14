«Ей стало плохо»: женщина упала на пути станции метро «Красный проспект»
Пострадавшей потребовалась помощь врачей
Утром 14 июня на станции метро в Новосибирске женщина упала на железнодорожные пути. Ее удалось быстро поднять.
— В 08:11 на станции «Красный проспект» на первом пути произошло падение молодой женщины. Ей стало плохо. Ее быстро подняли на платформу, затем вызвали медиков, — рассказал НГС пресс-секретарь МУП «Новосибирский метрополитен» Владимир Кузменкин.
Он уточнил, что девушку не ударило током. График движения метро не изменился.
В прошлом году женщина умерла на станции метро «Речной вокзал». На станции скорой помощи рассказали, что тело вынесли из вагона на платформу без признаков жизни, медики не успели ей помочь.