Из Белоруссии в Африку: чем занимался Пригожин после мятежа ЧВК «Вагнер»

26 июня. Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу событий 24 июня впервые после мятежа. В аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой, Евгений Пригожин рассказал о предпосылках произошедшего и о том, почему колонны развернулись и ушли в полевые лагеря. По словам Пригожина, одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относятся и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.

— Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти к Министерству обороны, перешли, — отметил Пригожин.

