Из Белоруссии в Африку: чем занимался Пригожин после мятежа ЧВК «Вагнер»

23 августа в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Сам бизнесмен числился в списке пассажиров, опубликованном Росавиацией, и должен был находиться на борту. При этом ровно два месяца назад случился мятеж ЧВК «Вагнер», после которого Пригожин практически не попадал в поле зрения. Рассказываем, чем он занимался в эти два месяца.
24 июня. Евгений Пригожин объявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» идут «маршем справедливости» на Москву. Они прошли несколько сотен километров, но в конце дня глава ЧВК заявил, что «марш» закончен. Позднее выяснилось, что остановить подразделения вагнеровцев решили после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам последнего, они договорились о том, что наемники, решившие остаться в ЧВК, отправятся в Белоруссию, а остальные смогут или прекратить военную службу, или заключить контракт с Минобороны РФ.
26 июня. Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу событий 24 июня впервые после мятежа. В аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой, Евгений Пригожин рассказал о предпосылках произошедшего и о том, почему колонны развернулись и ушли в полевые лагеря. По словам Пригожина, одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относятся и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.
— Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти к Министерству обороны, перешли, — отметил Пригожин.
Он также заверил, что в случае, если ситуация не изменится, бойцы намеревались «выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО», но по ходу движения столкнулись с сопротивлением со стороны Минобороны. Тем не менее одна группа ЧВК дошла до Ростова-на-Дону.
— Было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор — не хотели пролить российскую кровь. Второй фактор — шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране, — объяснил Пригожин.
В этот момент, говорит Пригожин, с ним связался президент Белоруссии Александр Лукашенко и «предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции», после чего колонны развернулись и ушли в полевые лагеря.
27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Евгений Пригожин прибыл в страну. По словам Лукашенко, гарантии безопасности Пригожину были предоставлены, как накануне обещал президент России Владимир Путин.
— Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК «Вагнера». — Прим. ред.) счет, — сказал Лукашенко.
Также Лукашенко отметил: министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что ЧВК «Вагнер» не помешала бы армии их страны. По словам президента, он предложил Хренину самому обсудить этот вопрос с бойцами.
28 июня. Человек, похожий на Евгения Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня, утверждали двое собеседников «Фонтанки». По их словам, 26 июня человека, похожего на Пригожина, видели возле отеля «Трезини» — якобы там он встречался со своими подчиненными. Со встречи они будто бы вышли в хорошем настроении.
О том, что Евгений Пригожин мог быть в Петербурге и 26, и 28 июня, говорили и данные с Flightradar24. 27 июня самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК «Вагнер» (об этом заявляли в 2019 году власти США), вылетел из Минска в сторону Москвы. Вечером он уже снова был в Петербурге. Второй самолет, который связывают с Пригожиным, Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878, по данным Flightradar24, также прилетел из Минска в Петербург, а утром 28 июня улетел из города. 26 июня он также был в Петербурге, как и первый борт.
29 июня. «Фонтанка» зафиксировала на камеру взлет вертолета, который забирал от Английской набережной в Санкт-Петербурге человека, похожего на Евгения Пригожина. Данные вертолета показывают, что он принадлежал компании, связанной с бизнесменом.
На кадрах виден пассажир: невысокий, плотный человек в светлой футболке, черной куртке и кепке. Лицо скрывала медицинская маска, а футболка напоминала ту, в которой Пригожин ранее фигурировал в СМИ.
В этот же день Пригожин встречался в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Об этом 10 июля рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на встрече присутствовали 35 человек: все командиры отрядов и сам Пригожин. Во время встречи Путин оценил действия ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, а также во время мятежа, состоявшегося 24 июня. Как сообщил Дмитрий Песков, президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство.
— Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, встреча длилась три часа, — рассказал Песков.
Других подробностей встречи пресс-секретарь президента раскрывать не стал. Информации о том, присутствовали ли на встрече представители Минобороны, нет.
3 июля. В связанном с Евгением Пригожиным телеграм-канале Grey Zone появилось его новое аудиосообщение.
— Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш «марш справедливости» был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята! — заявил глава ЧВК «Вагнер».
Где он сейчас находится и что будет дальше с ЧВК «Вагнер», Пригожин не уточнил.
В этот же день в телеграм-канале Grey Zone опубликовали фотографии базы ЧВК «Вагнер», расположенной возле Осиповичей (Могилевская область, Белоруссия).
— Часть подразделений «Группы Вагнера» уже приступила к тренировочному процессу. Так, например, отрабатываются танковые маневры и маневры с тяжелой техникой на полигоне, расположенном в паре километров к югу. Также отрабатываются штурмовые действия под прикрытием артиллерии, в том числе ночью, — говорилось в сообщении.
6 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории страны. По его словам, Пригожин на данный момент находится в России.
— Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере, — передает слова Лукашенко БЕЛТА. — Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…
В этот же день стало известно, что в зданиях, связанных с именем Пригожина, вторую неделю продолжаются обыски. После попытки мятежа силовики первым делом проверили аффилированные с ним объекты, а затем нагрянули и в дом Пригожина. Оперативные кадры показали в эфире телеканала «Россия 1».
На кадрах можно увидеть, как полиция в ходе обыска находит поддельные паспорта, золотые слитки, арсенал оружия, парики и довольно необычные предметы интерьера, например, двухметровую кувалду — «на случай важных переговоров». Также стало известно, что в доме Пригожина есть бассейн, сауна, тренажерный зал и даже персональный медицинский кабинет с аппаратом ИВЛ. В спальне же обнаружили целый арсенал из винтовок и автоматов.
14 июля. В Могилевской области Белоруссии, неподалеку от города Осиповичи, развернули «учебные места» для военнообязанных из территориальной обороны страны, где в качестве инструкторов работали бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщалось в сюжете телекомпании «ВоенТВ», который опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии.
— Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — говорилось в сообщении пресс-службы.
Тогда же в телеграм-каналах появилось фото человека, похожего на Пригожина, который сидит в палатке на кровати в нижнем белье. Снимок, предположительно, был сделан в лагере в Осиповичах.
В этот же день Владимир Путин дал интервью журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, в котором прокомментировал свою встречу с командирами ЧВК «Вагнер», состоявшуюся в Кремле 29 июня. По словам президента, встреча продолжалась три часа, на ней было 35 человек.
— Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно. То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление. Я скажу так, очень аккуратно. С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и всё, — заявил президент.
Путин также рассказал, что на встрече предложил командирам «Вагнера» несколько вариантов трудоустройства. Один из них — «собраться в одном месте и продолжать служить» под руководством человека, с которым они служили последние полтора года.
— Многие кивали, когда я это говорил, — продолжил Владимир Путин. — А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением».
Отвечая на вопрос, сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица, Путин подчеркнул, что такой группировки не существует.
— ЧВК «Вагнер» не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.
17 июля. Вышло видеообращение Пригожина — первое, записанное после мятежа. Видео, на котором, как утверждается, Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Белоруссию, распространили связанные с ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы. На записи Пригожин говорил, что наемники сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется». Он также призвал бойцов ЧВК «Вагнер» «готовиться», повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку».
27 июля. Глава «Русского Дома» в ЦАР Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Евгения Пригожина «с саммита Россия — Африка», выразив благодарность за нее «господину послу». Эта же фотография была опубликована и несколькими СМИ, которые ранее входили в медиаимперию Пригожина. В их сообщениях говорится, что Пригожин в рамках форума встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера.
На опубликованной Сытым фотографии Пригожин позирует с гостем из Африки — кто он, неизвестно. Снимок сделан в Петербурге, но не на полях российско-африканского саммита в «Экспофоруме», а в отеле «Трезини» в Петербурге, который принадлежит семье Евгения Пригожина.
31 июля. Вагнеровцы приостановили вербовку в свои ряды — об этом сообщили в телеграм-канале с объявлениями о найме в ЧВК. В сообщении сказано, что острая необходимость в наборе новых рекрутов отсутствует.
— В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК «Вагнер» на данный момент отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов, — говорится в сообщении.
Региональные центры «Вагнера» также закрылись на неопределенный срок.
4 августа. По информации «Интерфакса», в реестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси появилось ООО «Группа „Вагнер"», ее деятельность обозначена как «прочие виды образования». Этот подкласс включает, в числе прочего, образование, которое не может быть классифицировано по уровням — например, курсы повышения профессиональной квалификации и курсы выживания.
Компанию зарегистрировали в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области — там же находится полевой лагерь ЧВК «Вагнер». Собственником ООО заявлен Максим Петров, гражданин России.
Ранее в этом же населенном пункте была зарегистрирована компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», ее основным видом деятельности значится «управление недвижимым имуществом». Учредителем белорусской фирмы стала российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», владелец которой — Евгений Пригожин.
21 августа. Последний раз основатель ЧВК «Вагнер» публично появился на видео, снятом, предположительно, в Африке:
— Работаем. Температура +50. Всё, как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД (развед-поисковые действия. — Прим. ред.), делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, — заявил Пригожин.
Видео публиковали телеграм-каналы, которые связаны с Пригожиным. После этого структуры, связанные с его именем, объявили набор новобранцев для выполнения задач в Африке.