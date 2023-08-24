freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 4/10
usd 94.44
eur 102.25
Тема дняПассажиров разбившегося самолета привезли в морг
Все новости
Все новости
Крушение самолета Пригожина

«Нос опустил и на одном крыле потихоньку начал, как лист, ковыляться к земле». Рассказы очевидцев о том, как падал самолёт Пригожина

Жители села Куженкино видели момент падения бизнес-джета

1 337

Несколько жителей села Куженкино своими глазами видели падение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина. Корреспондент «Фонтанки» поговорил с двумя местными жителями. Оба видели, что от самолёта в воздухе отделились один или два фрагмента.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Александр Петрович слышал один взрыв. Вот что он рассказывает:

—Я думал, гроза. Потом смотрю, в небе засверкало. Ракета — не ракета, не пойму. Одна побольше железка, другая меньше. Потом смотрю: он где-то минут пять летел до земли, а железки уже после него упали, эти две штуки. Ну и черный дым пошёл.

Виталий Степанович слышал не очень громкий хлопок в воздухе, по его оценке, километрах в трёх над землёй. Самолёт, по его словам, не пикировал, а колыхался.

—Был на поле. Слышу: бух. Не земное такое, а в воздухе. Я поднял голову. Вижу: самолетик, белый дым над ним. Одно крыло в сторону летит, а он кверху носом. Двигатели еще работали, я удивился: двигатели работали несколько секунд. А потом нос опустил и на одном крыле потихоньку так начал, как лист, ковыляться к земле, — поделился собеседник.

Вечером 23 августа самолёт бизнесмена Евгения Пригожина летел из Москвы в Петербург и рухнул у села Куженкино в Тверской области (смотрите репортаж с места падения). На борту были десять человек. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы. Все десять тел обнаружены и доставлены в морг в Твери. Обломки самолёта находят на расстоянии до 3,5 километров от места падения. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

По теме

Евгений ПригожинПригожинСамолет ПригожинаСмерть Пригожина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter