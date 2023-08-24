«Нос опустил и на одном крыле потихоньку начал, как лист, ковыляться к земле». Рассказы очевидцев о том, как падал самолёт Пригожина

Александр Петрович слышал один взрыв. Вот что он рассказывает:

—Я думал, гроза. Потом смотрю, в небе засверкало. Ракета — не ракета, не пойму. Одна побольше железка, другая меньше. Потом смотрю: он где-то минут пять летел до земли, а железки уже после него упали, эти две штуки. Ну и черный дым пошёл.

