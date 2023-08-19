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Поезд сбил мужчину в Новосибирске — он попал в больницу

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

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В Новосибирске поезд сбил мужчину на перегоне. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряк попал в больницу.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на перегоне станций Новосибирск-Западный — Обь поездом травмирован мужчина, — пояснили в ведомстве.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее 10-летний мальчик попал под поезд в Новосибирской области. В результате произошедшего ребенок погиб.

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Сбил поездПроишествиеНовосибирск
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