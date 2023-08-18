Кровь на подушке и гематомы: судебный пристав спас умирающего мужчину под Новосибирском

В Новосибирской области судебный пристав обнаружил мужчину, которого избили в драке. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону, специалист нашел умирающего сибиряка в частном доме во время поисков должницы по алиментам.
Инцидент произошел 15 августа в Карасуке Новосибирской области. Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Дмитрий Карпенко проверял адреса, где может находиться должница. В одном из домов он обнаружил двух мужчин и решил их опросить.
— Опросив одного из них, Дмитрий решил взять информацию у второго гражданина, который лежал на кровати. Когда пристав склонился над спящим, то услышал неестественный хрип, издаваемый мужчиной, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону. — Развернув его на спину, Дмитрий увидел на подушке кровь, на голове множественные гематомы и открытую рану.
Специалист вызвал к частному дому полицию и скорую медицинскую помощь, после чего мужчину доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом нескольких ребер, гематомы, травму грудной клетки, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В результате медики прооперировали сибиряка и поместили в реанимацию.
— По словам врачей, если бы пострадавшему своевременно не оказали необходимую помощь, это привело бы к трагическим последствиям, — указано в сообщении.
После произошедшего сотрудники полиции опросили свидетелей и задержали подозреваемого в избиении. Им оказался 44-летний житель Карасукского района. Специалисты проводят расследование.
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