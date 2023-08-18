Кровь на подушке и гематомы: судебный пристав спас умирающего мужчину под Новосибирском

— Опросив одного из них, Дмитрий решил взять информацию у второго гражданина, который лежал на кровати. Когда пристав склонился над спящим, то услышал неестественный хрип, издаваемый мужчиной, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону. — Развернув его на спину, Дмитрий увидел на подушке кровь, на голове множественные гематомы и открытую рану.

