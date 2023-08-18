«Стоял вопрос об аварийной посадке»: врач дважды спас людей в Новосибирске — одному из них помогли в самолете

В Новосибирске врач дважды оказал первую помощь людям. Одному из них потребовалась поддержка медика на борту самолета во время полета, а второму — в аэропорту Толмачево.
Об этом сообщили на сайте футбольного клуба «Новосибирск» 17 августа. В сообщении указано, что в аэропорту Толмачево потребовалась помощь мужчине. Ему стало плохо в зале ожидания аэропорта.
— Инцидент произошел еще в аэропорту Толмачево, в зале ожидания которого стало плохо участнику СВО. Очевидцы вызвали медиков, но помощь мужчине требовалась безотлагательно, — указано в сообщении.
Уточняется, что 17 августа команда футбольного клуба «Новосибирск» отправилась на выездной матч в Белгород транзитом через Москву. Вместе со спортсменами в аэропорту Толмачево оказался врач ФК Владимир Савченко. Он оказал первую помощь мужчине.
Во втором случае помощь потребовалась пассажирке летевшего в Москву самолета. Женщина могла упасть в обморок.
— Стоял вопрос об аварийной посадке воздушного судна для оказания помощи пассажирке, но Владимир Вячеславович привел ее в чувство, и рейс благополучно долетел до Москвы, — сообщили в футбольном клубе.
Накануне стало известно, что футбольному арбитру FIFA стало плохо на борту самолета, когда мужчина возвращался из Москвы в Новосибирск. Ему оказал помощь пассажир авиарейса.